Dhule News |धुळे महापालिका : ‘सभापती’ फायनल; महापौरपदावर तर्कवितर्क!

धुळे : महापालिकेच्या द्वितीय सत्रातील उर्वरित पुढील कालावधीसाठी महापौरपद निवडणुकीचा तसेच महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती, महिला व बालकल्याण समिती सभापती व उपसभापतिपदासाठीही निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे.

त्यानुसार या तिन्ही पदांसाठी ३ व ४ फेब्रुवारीला नामनिर्देशनपत्र प्राप्त करून ते दाखल करता येईल. या तिन्ही पदांच्या निवडीसाठी ८ फेब्रुवारीला महापालिकेत विशेष सभा होईल. दरम्यान, महापौरपदाबाबत अद्यापही तर्कवितर्क, लॉबिंग सुरू असून, इच्छुकदेखील वाढल्याची चर्चा आहे. (Dhule Municipality Chairman Final Argument on the position of mayor Dhule News)

स्थायी सभापती, महिला व बालकल्याण समिती सभापती, उपसभापती मात्र निश्‍चित झाल्याचे मानले जाते.महापौर प्रदीप कर्पे यांनी राजीनामा दिल्याने महापालिकेच्या द्वितीय सत्रातील उर्वरित कालावधीसाठी महापौर निवडीचा कार्यक्रम घोषित झाला आहे.

या कार्यक्रमानुसार ३ व ४ फेब्रुवारीला (शनिवारी सुटीच्या दिवशीही नगरसचिव कार्यालय सुरू राहील) सकाळी अकरा ते दुपारी एकदरम्यान महापौरपदासाठी महापालिकेतील नगरसचिव कार्यालयातून नामनिर्देशनपत्र प्राप्त करता येईल. या दोन्ही दिवशी सकाळी अकरा ते दुपारी दोनदरम्यान नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येईल.

सभापतिपदासाठी प्रक्रिया

महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती व महिला व बालकल्याण समिती सभापती, उपसभापतिपदासाठीही ३ व ४ फेब्रुवारीला सकाळी अकरा ते दुपारी एकदरम्यान नामनिर्देशनपत्र प्राप्त करून ते या दोन्ही दिवशी सकाळी अकरा ते दुपारी एकदरम्यान सादर करता येईल.

८ फेब्रुवारीला निवड

महापौर निवडीसाठी ८ फेब्रुवारीला सकाळी अकराला महापालिकेत विशेष सभा होईल. आवश्‍यकता भासल्यास महापौरपदासाठी निवडप्रक्रिया राबविली जाईल. तसेच स्थायी समिती सभापती निवडीसाठी दुपारी तीनला सभा होईल. महिला व बालकल्याण समिती सभापती, उपसभापती निवडीसाठी दुपारी चारला विशेष सभा होईल. महापौर, स्थायी समिती सभापती तसेच महिला व बालकल्याण समिती सभापती निवडीच्या विशेष सभांना जिल्हाधिकारी जलज शर्मा पीठासीन अधिकारी असतील.

इच्छुक वाढतेच

पंचवार्षिक निवडणुकीपूर्वी उर्वरित कालावधीसाठी महापौरपदावर कुणाची वर्णी लागणार याबाबत अद्यापही तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. या पदासाठी यापूर्वी साधारण तीन नावे चर्चेत होती, यात आणखी एका पुरुष दावेदाराची भर पडली आहे. महापौरपदासाठी दावेदार असलेले नगरसेवक आपापल्यापरीने पक्ष पातळीवर प्रयत्नरत आहेत.

डोकेदुखी नको

दरम्यान, महापौरपदावर सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांसह प्रशासनाला डोकेदुखी ठरेल अशी व्यक्ती नको, असा एक मतप्रवाह आहे. दुसरीकडे स्थायी समिती सभापती, महिला व बालकल्याण समिती सभापती, उपसभापतिपदी महिला सदस्यांची वर्णी निश्‍चित मानली जाते. त्यामुळे महापौरपदावरही महिलेलाच संधी देऊन ‘महिलाराज’ आणावे असाही एक तर्क चर्चेत आहे.

