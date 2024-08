RTE Admission : धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यात 976 विद्यार्थ्यांचा `आरटीई`त प्रवेश; शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव जागांच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेची मुदत गुरुवारी (ता. ८) संपली. दोनदा मुदतवाढ मिळूनही धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातून केवळ ९७६ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. बहुतांश पालकांना वेळेत कागदपत्रे न मिळाल्याने त्यांना पाल्याचा प्रवेश घेता आला नाही. काही पालकांनी प्रवेश नाकारले. (RTE Admission of 976 students in RTE in district )