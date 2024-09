Police detaining Shyam Saner along with Congress workers in Shivarat. esakal

उत्तर महाराष्ट्र Dhule Crime News : 4 तास गुंगाऱ्यानंतर शाम सनेर ताब्यात! देवेंद्र फडणवीस यांच्या दौऱ्यानिमित्त पोलिसांची दक्षता Latest Crime News : बाभळे (ता. शिंदखेडा) शिवारातून सनेर व कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेत सांगवी (ता. शिरपूर) पोलिस ठाण्यात स्थानबध्द करण्यात आले.