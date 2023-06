Dhule Trade Fair : मोदींमुळे सरकारी पैशांचा पूर्ण लाभ; भाजप व्यापारी आघाडीच्या मोदी @९ संमेलनातील सूर

By

Dhule News : देशात पूर्वी शंभर रुपयांची मदत सरकारने पाठविल्याचे गृहीत धरले तर १५ रुपये लाभार्थ्यापर्यंत पोचायचे; परंतु आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे सरकारी लाभाची पूर्ण रक्कम लाभार्थ्यापर्यंत पोचत आहे.

त्यासाठी मोदींनी आतापर्यंत ८० कोटी नागरिकांचे बँक खाते सुरू केले आहे, अशी माहिती नागपूरस्थित वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिली. (Dhule Trade Fair Full benefit of government money due to Modi Modi @9 meeting of BJP Leaders Aghadi Dhule News)

भारतीय जनता पक्षाच्या येथील व्यापारी आघाडीतर्फे मोदी @९ कार्यक्रमांतर्गत व्यापारी संवाद संमेलन झाले.

माजी केंद्रीय मंत्री तथा खासदार डॉ. सुभाष भामरे, महापौर प्रतिभा चौधरी, श्री. कुकरेजा, व्यापारी महासंघाचे प्रवर्तक नितीन बंग, कीर्ती वराडे, हिरामण गवळी, दयानंद मेहता, भाजपचे संघटन सचिव यशवंत येवलेकर, सुशील पोपली प्रमुख पाहुणे होते. व्यापारी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष हर्षकुमार रेलन यांच्या पुढाकाराने संमेलन झाले.

मान्यवरांचे मनोगत

महापौर चौधरी यांनी मनोगत मांडले. खासदार डॉ. भामरे यांनी सांगितले, की पंतप्रधान मोदी यांचे देशाच्या संरक्षण खात्यावर, तसेच पाकिस्तान, चीन, बांगलादेश, अफगणिस्तानच्या सर्व घडामोडींवर ते लक्ष आहे. देश मोदींच्या नेतृत्वात राफेलसारख्या विमान व सर्व अत्याधुनिक हत्यारांनी सुसज्ज आहे.

व्यापारी घटकाचे योगदान

श्री. रेलन म्हणाले, की पंतप्रधान मोदी यांच्या सत्तेतील कारकीर्दीला नऊ वर्षे झाली. त्यात २०१४ पूर्वीचा आणि आजचा भारत यातील बदल नागरिकांपर्यंत पोचविण्यासाठी मोदी @९ हा कार्यक्रम होत आहे.

जनधन, मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, उज्ज्वला गॅस योजना, आयुष्यमान भारत योजना, किसान सन्मान योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना आदी शंभरावर योजनांद्वारे तळागाळापर्यंत लाभ पोचविला जात आहे.

जीएसटीचे मासिक कलेक्शन दोन लाख कोटींपर्यंत पोचले आहे आणि त्यात व्यापारी घटकाचे मोठे योगदान आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत व्यापारी मोदी यांच्या पाठीशी राहील, असेही श्री. रेलन यांनी नमूद केले.

कुठलाही घोटाळा नाही

श्री. कुकरेजा म्हणाले, की पूर्वी टूजी, थ्रीजी, फोरजी, कोळसा घोटाळा चर्चेत होता. बॉम्बस्फोट, दंगलीसारख्या घटना कानी यायच्या. आता मोदींच्या नऊ वर्षांतील कारकीर्दीत एकही घोटाळा झाल्याचे कानी आलेले नाही. दंगलीसारख्या घटनांना थारा मिळालेला नाही. मोदी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नाही. तसेच त्यांच्यामुळे २०२४ मध्ये अयोध्येत श्रीराम मंदिराच्या दर्शनास जाता येणार आहे. श्री. बंग यांनी एलबीटीप्रश्‍नी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनासाठी वेळ मिळवावी, असे सुचविले.

विविध प्रश्‍नांवर चर्चा

संवाद कार्यक्रमात एलबीटी, उघड्यावर मांस विक्री, अक्कलपाडा पाणीयोजना, पुण्यासाठी रेल्वे सुविधा, मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्ग आदी प्रश्‍नांवर खासदार डॉ. भामरे, श्री. कुकरेजा, महापौर चौधरी, श्री. रेलन यांनी उत्तरे दिली. सुनील रुणवाल, उमेश जैन, सुनील राजकुमार तनेजा, चंदन रेलन, चेतन मंडोरे, रावसाहब नांद्रे, बन्सी जाधव, प्रवीण रेलन, प्रणिल अग्रवाल, डॉ. सदाने, रिखब जैन, ललित जैन, मनोज गर्दे, चेतन दीक्षित, धनजय रायचूर, महेंद्र सोनार, आशा गाबडा, गौरी पोपली, निशा अग्रवाल आदी उपस्थित होते. सुरेश कुंदनानी यांनी सूत्रसंचालन केले. अशोक मेघाणी यांनी आभार मानले.