Dhule News : धरणात बुडून दोघांचा मृत्यू; पारोळ्याचे रहिवासी

Dhule News : पारोळा (जि. जळगाव) येथील दोघांचा लोणखेडी (ता. साक्री) शिवारातील धरणात बुडून मृत्यू झाला. तुकाराम हिंमत शिंदे (वय ४०, रा. खोरी, ता. साक्री) आणि विकी भालेराव पाटील (वय ३१, रा. पारोळा) अशी त्यांची नावे आहेत. त्यांची दुचाकी धरणात आढळली. दोघांचा दोन दिवसांपासून शोध सुरू होता. तुकाराम व विकी हे चार ऑगस्टला सकाळी नऊच्या सुमारास दुचाकीने खोरीकडे निघाले. ते खोरी येथे पोचले नाहीत. (Two residents of Parola died after drowning in dam )