Nandurbar News : जत्रा शासकीय योजनांची या अभियानाचा 75 हजार लाभार्थ्यांना थेट लाभ

Nandurbar News : विविध विभागाच्या शासकीय योजना लोकाभिमुख करून त्यांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी ‘जत्रा शासकीय योजनांची-सर्वसामान्यांच्या विकासाची’ हे अभियान नंदुरबार जिल्ह्यात राबविण्यात येणार असून विविध योजनाच्या माध्यमातून जिल्ह्यामध्ये किमान ७५ हजार लाभार्थ्यांना थेट लाभ देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी दिली. (Direct benefit of 75 thousand beneficiaries of Jatra Government Schemes campaign for development of common people nandurbar news)

शासकीय योजनांची जत्रा उपक्रम राबविण्यासंदर्भात शुक्रवारी (ता. २१) जिल्हाधिकारी खत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बिरसा मुंडा सभागृहात बैठक झाली. त्या वेळी त्या बोलत होत्या. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे,

उपवनसंरक्षक कृष्णा भवर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोदकुमार पवार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी गणेश मिसाळ, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी मंदार पत्की, मीनल करनवाल, मुख्याधिकारी पुलकित सिंह, उपजिल्हाधिकारी गोविंद दाणेज यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या वेळी श्रीमती खत्री म्हणाल्या, की शासकीय योजनांची जत्रा उपक्रमात नागरिकांना शासकीय योजनांशी निगडित कार्यालयाचे प्रतिनिधी व विविध दस्तऐवज उपलब्ध करून देणारे अधिकारी व कर्मचारी एका छताखाली एकत्र येऊन लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ या उपक्रमांतर्गत देण्यात येणार आहे.

हा उपक्रम जिल्हाभरात राबविण्यात येणार असल्याने तो यशस्वी होण्यासाठी प्रत्येक विभागाने नियोजन करावे, या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन दिवसांत जिल्हा व तालुकास्तरावर जिल्हा जनकल्याण कक्षाची स्थापना करावी.

प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती विहीत नमुन्यात गुगल शीटवर भरून द्यावी, तसेच प्रत्येक विभागाने दररोज केलेल्या कामाचा अहवाल गुगल शीटवर उपलब्ध करून द्यावा.

या संदर्भात प्रत्येक विभागाने आपल्यास्तरावर बैठका घ्याव्यात. जिल्ह्यात अभियान यशस्वी करण्यासाठी प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची यादी तयार करावी. या योजनांची माहिती, योजनेच्या लाभासाठी पात्रतेचे निकष, लाभार्थ्यांची माहिती सर्वसमान्य नागरिकांपर्यंत पोचविणे, प्रस्तावित लाभार्थ्यांची यादी तयार करणे,

त्यांच्याकडून अर्ज भरून घेणे इत्यादी कार्यवाही ही १५ मेपूर्वी करण्याच्या सूचना त्यांनी या वेळी दिल्या. प्रास्ताविकात निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे यांनी या उपक्रमाची व प्रत्येक विभागाने करावयाच्या कार्यवाहीची माहिती दिली. बैठकीस सर्व तहसीलदार, मुख्याधिकारी उपस्थित होते.

दृष्टिक्षेपात अभियान

-किमान ७५ हजार लाभार्थ्यांना थेट लाभ प्रदान करणार.

-स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घेणार.

-उपक्रमांची पूर्वतयारी १५ एप्रिल २०२३ ते १५ मे २०२३ या कालावधीत

-जिल्हात १५ एप्रिल ते १५ जून २०२३ या कालावधीत उपक्रम राबविणार.

-शासनाचे विविध विभाग सहभागी होणार.

-सर्व विभाग एकाच छताखाली एकत्र येऊन लाभार्थ्यांना लाभ.