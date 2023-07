Dhule News : शहीद जवानाच्या कुटुंबीयांना धनादेश; जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या हस्ते आर्थिक सहाय्य प्रदान

Dhule News : भारतीय सैन्यदलामधील धुळे जिल्ह्यातील शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबातील अवलंबितांना जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या हस्ते आर्थिक मदतीच्या धनादेशाचे वितरण करण्यात आले. (Distribution of financial assistance checks by Collector Jalaj Sharma to dependents of families of martyred jawans dhule news)

जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर डॉ. नीलेश पाटील, नायक सुभेदार सतीश रोकडे, जिल्हा सैनिक कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिक सहाजी बेरड, लिपिक जितेंद्र सरोदे, तसेच माया मनोहर पाटील (वीरपत्नी), विमलबाई रामचंद्र पाटील (वीरमाता), रामचंद्र परशुराम पाटील (वीरपिता) आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी शर्मा यांच्या हस्ते माया मनोहर पाटील यांना वीस लाख, विमलबाई रामचंद्र पाटील यांना वीस लाख, रामचंद्र परशुराम पाटील यांना ६० लाख, असे एकूण एक कोटी रुपयांच्या सहाय्याचे धनादेश संबंधित वारसांना वितरित करण्यात आले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

ही रक्कम शासकीय निधीतून ५० टक्के, तसेच मुख्यमंत्री सहाय्यता (कारगिल) निधीतून ५० टक्के या प्रमाणात देण्यात आली आहे.

देशाच्या संरक्षणासाठी ज्यांनी आपले प्राणार्पण केले, अशा जवानांच्या पुनर्वसनाच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी ध्वज निधी संकलन केला जातो. यासाठी जिल्ह्यातील नागरिक, खासगी आस्थापना, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ध्वज निधी संकलनात योगदान देण्याचे आवाहनही जिल्हाधिकारी शर्मा, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर डॉ. पाटील यांनी केले.