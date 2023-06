Nandurbar News : दिव्यांगांच्या तक्रारी जाणून घेऊन त्याच ठिकाणी कामाचा निपटारा करण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी अभियान प्रत्येक जिल्ह्यात येत्या ६ जूनपासून राबविण्यात येणार असल्याची माहिती सदस्य सचिव तथा जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी देवीदास नांदगावकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली. (Divyang Kalyan Department to Divyang Door campaign to solve problems of disabled person nandurbar news)

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत जिल्हास्तरावर दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार असून, शिबिरात शासनाचे सर्व विभाग, सर्व शासकीय यंत्रणा, दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या अशासकीय संस्था एकाच ठिकाणी उपस्थित राहून दिव्यांगांच्या तक्रारी जाणून घेणार आहेत.

दिव्यांगांना आवश्यक सर्व प्रमाणपत्रे, दिव्यांगत्वाचे यूडीआयडी प्रमाणपत्र, शेतजमिनीशी संबंधित कागदपत्रे, जात प्रमाणपत्र व अन्य आवश्यक त्या प्रमाणपत्रांचे वाटप, तसेच शासकीय योजनांतून वा सामाजिक संस्था वा सीएसआरमार्फत उपलब्ध झालेली दिव्यांगांना लागणाऱ्या विविध उपकरणांचे वाटप करण्यात येणार आहे.

या अभियानासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला असून, या अभियानाचे अध्यक्ष व मुख्य मार्गदर्शक तथा आमदार बच्चू कडू यांच्या कार्यालयाकडून स्वतंत्रपणे तारीख कळविल्यानंतर जिल्हास्तरावर शिबिराचे आयोजन करण्यात येईल. जिल्ह्यातील दिव्यांगांनी आपली नोंद ग्रामपंचायत, पालिका येथे करावी, असे आवाहन जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी नांदगावकर यांनी केले आहे.