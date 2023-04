Dhule News : न्याहळोदचा मल्ल स्पोर्ट बोर्ड सदस्य; भारतीय डाक विभागाकडून बहुमान!

Dhule News : मल्लांचे गाव अशी ओळख असलेल्या न्याहळोद (ता. धुळे) येथील ज्ञानेश्वर भोगे याची स्पोर्ट बोर्डच्या सदस्यपदी निवड झाली आहे. या बहुमानामुळे न्याहळोदसह जिल्ह्याचा देशपातळीवर लौकिक उंचावला आहे. मल्ल ज्ञानेश्वर मनमाड रेल डाक विभागात नोकरीस आहे. (Dnyaneshwar Bhoge from nyahalod has been elected as member of Sports Board dhule news)

न्याहळोद येथील मल्लांनी राज्य व देशपातळीवरील कुस्ती स्पर्धेत चमकदार कामगिरी करत अनेक पदके पटकावली आहेत. त्यातील ज्ञानेश्‍वर याची भारतीय डाक विभागाच्या औरंगाबाद क्षेत्रीय स्पोर्ट बोर्ड आणि महाराष्ट्र, गोवा सर्कल स्पोर्ट बोर्डच्या कमिटीवर सदस्य म्हणून निवड झाली आहे.

डाक विभागाने क्रीडा व सांस्कृतिक क्षेत्रात सुधारणा, खेळाडूंना प्रोत्साहन, प्रेरणा मिळावी, त्यांच्या अडचणींसह समस्या जाणून त्यात सुधारणेसाठी विभागीय प्रशासकीय मंडळ स्थापन केले आहे. त्यात निवड झालेल्या सदस्यांचा कालावधी दोन वर्षे असणार आहे.

मल्ल ज्ञानेश्‍वर भोगे यांनी डाक विभागाच्या राष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धांमध्ये २०१६ पासून सातत्याने पदक प्राप्त केले आहे. तसेच शासकीय सेवेत प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कुस्ती स्पर्धांमध्ये २०१७ ला चंडीगड येथे, तर २०१८ मध्ये कांस्यपदक पटकावले.

मल्ल ज्ञानेश्‍वर याने न्याहळोद येथे सात वर्षे ग्रामीण डाकसेवक म्हणून काम केले आहे. त्यास राष्ट्रीय कुस्तीपटू, पंच विकास पाटील, तसेच भारतीय शैली कुस्ती महासंघाचे सचिव, राज्य कुस्तीगीर परिषदेचे पदाधिकारी शेखर शिंदे, कोल्हापूर केसरी गुंडाजी पाटील, शिवाजी पाटील यांचे मार्गदर्शन लाभले आहे.

त्याच्या निवडीचे के. जी. नरवडे (मनमाड), डाक अधीक्षक के. बी. जाधव (बीड), प्रवर डाक अधीक्षक पी. आर. सोनवणे (धुळे), ज्ञानेश्वर सूर्यवंशी, वरिष्ठ पोस्टमास्टर डी. एल. पाटील (धुळे), वडील दिलीप भोगे, ज्येष्ठ मल्ल देवाअण्णा जिरे, मल्ल बाबा कोळी, सम्राट व्यायामशाळेने स्वागत केले. न्याहळोदसह विभागातील नवोदित कलाकार व खेळाडूंना प्रोत्साहन देणे, समस्या सोडविण्यास प्रयत्न करीन, असे श्री. भोगे यांनी सांगितले.