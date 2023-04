Nandurbar News : महिलेच्या पोटातून काढली साडेपाच किलोची गाठ; यशस्वी शस्त्रक्रिया

Nandurbar News : शहादा येथील खासगी रुग्णालयात ५५ वर्षीय महिलेची शस्त्रक्रिया करून साडेपाच किलो वजनाची गाठ काढण्यात डॉक्टरांना यश मिळाले. (Doctors succeeded in removing 5 and half kg tumor on 55 year old woman nandurbar news)

शहादा तालुक्यातील ५५ वर्षीय महिला तीव्र पोटदुखीमुळे असहाय झाली होती. ही महिला उपचारासाठी दीड वर्षापासून भटकंती करत होती. वैतागलेली महिला शेवटी प्रार्थना फाउंडेशनमार्फत आयोजित आरोग्य शिबिराच्या ठिकाणी तपासणीसाठी पोचली.

तपासणीदरम्यान गर्भपिशवीजवळच अंडकोशाजवळ गाठ असल्याचे डॉक्टरांच्या निदर्शनास आले. आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने शस्त्रक्रिया करणे अवघड जात असताना प्रार्थना फाउंडेशनचे संचालक डॉ. लक्ष्मण सोनार यांनी अल्पदरात शस्त्रक्रिया करण्याचे ठरविले.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

तीव्र पोटदुखीने ग्रस्त असलेल्या महिलेवर शस्त्रक्रिया करून फुटबॉलच्या आकाराची गाठ काढली. शस्त्रक्रियेसाठी ८० हजारांहून अधिकचा खर्च येत असतो; परंतु डॉ. लक्ष्मण सोनार यांनी या महिलेची आर्थिक परिस्थिती जाणून घेत अत्यल्प दरात शस्त्रक्रिया पार पाडली. शस्त्रक्रियेसाठी तब्बल तीन तासांचा कालावधी लागला.

"मी प्रार्थना फाउंडेशनमार्फत आरोग्य तपासणी शिबिर आयोजित केले होते. शिबिरादरम्यान ५५ वर्षीय महिलेच्या पोटात सुमारे पाच किलो वजनाची गाठ असलेले रुग्ण आढळले, ते पैशाअभावी दुर्लक्ष करीत होते. मी प्रार्थना फाउंडेशनमार्फत माझ्या हॉस्पिटलमध्ये अल्पदरात शस्त्रक्रिया करून साडेपाच किलो वजनाची गाठ काढली. आता या महिलेची प्रकृती चांगली असून, आजारमुक्त केले." -डॉ. लक्ष्मण सोनार, जनरल सर्जन, प्रार्थना हॉस्पिटल, शहादा