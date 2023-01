निमगूळ : मिरचीचे उत्पादन व बाजारपेठेसाठी खानदेशातील नंदुरबारचे नाव राज्यात प्रसिद्ध आहे. दरम्यान, नंदुरबारलगतच असलेल्या दोंडाईचा (जि. धुळे) शहरातही मिरचीची मोठी उलाढाल होते. दोंडाईचा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सद्यःस्थितीत रोज सुमारे सातशे क्लिंटरल आवक आहे.

महाराष्ट्रासह लगतच्या गुजरात, मध्य प्रदेश तसेच राजस्थान येथे मिरची व मिरची पावडर विक्रीसाठी पाठविली जाते. यातून अनेक जणांना रोजगारही उपलब्ध होतो. दोंडाईचा येथील मिरची म्हटल्यावरच चांगलीच असणार अशी ख्याती आहे. या ब्रॅन्डच्या भरभराटीसाठी मात्र अधिक प्रयत्नांची गरज आहे. (Dondaicha chili is only brand for sale Hundreds of quintals received daily in market committee Dhule News)

हेही वाचा: Dhule News : महापालिकेचे थकबाकी दारांकडून 100 कोटी येणे

शहादा, नंदुरबार, शिंदखेडा तालुका परिसरात मिरचीचे उत्पादन घेतले जाते. या भागातील शेतकऱ्यांसाठी दोंडाईचा हे मध्यवर्ती ठिकाण आहे. त्यामुळे या तालुक्यांतून मिरची उत्पादक शेतकरी मिरची विक्रीसाठी दोंडाईचा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत येतात. दोंडाईचा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत रोज सुमारे ७०० क्लिंटर मिरचीची आवक होत आहे.

ओल्या मिरचीला ३००० ते ५१०० रुपये प्रतिक्विंटल, तर सुक्या मिरचीला सात ते आठ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत आहे. दोंडाईचा शहराबाहेर बामणे रस्त्यालगत मैदानावर ओली मिरची सुकविली जाते. सद्यःस्थितीत या भागात मोठ्या प्राणावर मिरची पाहायला मिळते. मजुरांद्वारे मिरचीचे देठ काढणे व आनुषंगिक कामे होतात.

त्यातून महिलांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होतो. मोसीब अय्युब पिंजारी यांच्यासारखे इतर काही व्यापारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून मिरची खरेदी करून ही मिरची गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेशात पाठवितात. तसेच शहरासह परिसरात तिखट बनविण्यासाठी किरकोळ विक्रीही करतात. सद्यःस्थितीत कोरडी मिरची २०० ते २५० रुपये किलो भावाने विक्री होत आहे. यात गावरानी, फाफडा, व्हीएनआर, तेजा, पांडी, जरीला आदी मिरचीला मोठी मागणी आहे.

हेही वाचा : द मिसिंग टाइल सिंड्रोम ठेवा आपल्यापासून दूर

हेही वाचा: Dhule News : महापालिकेचे थकबाकी दारांकडून 100 कोटी येणे

मिरची पावडरचे उत्पादन

दोंडाईचा शहरात मिरची पावड बनविण्याचे उद्योगही चालतात. भारत फूड्स प्रॉडक्ट दोंडाईचा या नावाने दोंडाईचा शहरात कारखाना असून, येथील मिरची पावडर प्रसिद्ध आहे. येथून महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्य प्रदेशमध्ये मिरची पावडक विक्रीसाठी पाठविली जाते. दोंडाईचा शहरातील लाल हीना पावडरही प्रसिद्ध आहे. या ठिकाणी अद्ययावत यंत्रसामग्रीने मिरची पावडर तयार केली जाते. मिरची पावड उद्योगांमध्येही स्थानिकांना रोजगार मिळतो.

मसाल्याचाही ब्रॅन्ड

एजाज हाजी शफी कुरेशी हे तरुण व्यापारी असून, त्यांनी जेडी मसाला ब्रॅन्ड नावारूपाला आणला आहे. हीना लाल मिरची पावडरसोबत सर्वसामान्य जनतेसाठी पाच ते दहा रुपये विक्रीचा जेडी मसालाही ते तयार करत असून, तो परराज्यात पाठविला जातो. या मसाला ब्रॅन्डचीही दिवसेंदिवस मागणी वाढत आहे.

हेही वाचा: Dhule News : सुटीच्या दिवशी लाच घेणारा भूमिअभिलेख लिपिक जाळ्यात

"आमचा वडिलोपार्जित मिरचीचा व्यवसाय आहे. दोंडाईचा येथील आमची मिरची परराज्यात विक्री होते. दर्जेदारपणामुळे दोंडाईचा शहराची मिरची केवळ नावाने विकली जाते."

-मोहसीन (बबलूभाई) पिंजारी, मिरची व्यावसायिक, दोंडाईचा

"मिरची पावडर आम्ही हीना ब्रॅन्डने विकतो. सर्वसामान्य जनतेला परवडणाऱ्या पाच ते दहा रुपयांच्या पॅकिंगमध्येही आम्ही ती उपलब्ध केली आहे, त्यालाही मोठी मागणी आहे."

-एजाज हाजी शफी कुरेशी, मिरची पावडर उद्योजक, दोंडाईचा

हेही वाचा: Nashik News: बसगाड्या धावतात फलकाविना! बस कोठून कोठे जाणार हे कळून येत नसल्याने प्रवाशांची अडचण