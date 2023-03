Dhule News : दोंडाईचा रेल्वे उड्डाणपूल धोकादायक; ठिकठिकाणी कठडे तुटल्याने अपघाताची शक्यता

निमगूळ (जि. धुळे) : दोंडाईचा उड्डाणपुलावर ठिकठिकाणी कठडे तुटले असल्याने उड्डाणपूल (flyover) धोकादायक झाला आहे. त्या ठिकाणी वेळोवेळी लहान-मोठे अपघात होता.

मोठी वाहने ६० फूट खाली पडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. (Dondaicha railway flyover There is possibility of accidents due to safety barrier broken at places dhule news)

पुलावरील दोन्ही बाजूच्या संरक्षण कठड्यांची दुरुस्ती करण्याची मागणी होत आहे.दिवसेंदिवस पुलाची अवस्था वाईट झाली असून, ठिकठिकाणी संरक्षण कठडे तुटले आहेत. विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी ट्रक कठडे तोडून ६० फूट खाली कोसळला त्या ठिकाणी कठड्याचा भाग तुटल्याने संबांधित अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी दुरुस्ती न करता बांबू बांधून लाल रिबिन बांधल्याचे धक्कादायक आणि हास्यास्पद चित्र समोर आले आहे.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून लाल रिबिन बांधलेले आहे. कठडे तुटल्यावर रिबिन बांधतात का, असा प्रश्न वाहनधारकांनी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केला असून, तुटलेले कठडे तत्काळ दुरुस्त करून नवीन बसविण्यात यावेत, अशी मागणी नागरिकांसह वाहनधारकांनी केली आहे.

दोंडाईचा शहरातील शहाद्याकडे जाणाऱ्या उड्डाणपुलाचे दोन्ही बाजूचे कठडे चार-पाच वर्षांपासून ठिकठिकाणी तुटलेल्या अवस्थेत आहेत. तिथे अपघात होऊन ट्रक पुलाखाली तब्बल ५० ते ६० फूट खाली गेल्याची घटना घडली होती.

हेही वाचा : नेट बँकिंग खात्यात ठेवा कमी रक्कम...जाणून घ्या कारण

दरम्यान, याच ठिकाणी लहान-मोठे अपघात होतच असतात. दोंडाईचा शहराहून शहाद्याकडे जाताना-येताना उड्डाणपुलावरून अवजड वाहनांसह ये-जा होते. हा राष्ट्रीय महामार्ग मध्ये येत असून, यावरून गुजरात, मध्य प्रदेशकडे वाहने जातात. त्यामुळे रस्त्यावर नेहमी वर्दळ असते. संभाव्य मोठे अपघात होण्याची दाट शक्यता असल्याने पुलावरील दोन्ही बाजूचे संरक्षण कठड्यांची दुरुस्ती करण्याची मागणी होत आहे.

मात्र संबंधित विभागाला दुरुस्तीचे मुहूर्त सापडले नसून याकडे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. या पुलावर कधीही मोठा अपघात होऊ शकतो. कारण वाहन कोणत्याही क्षणी खाली जाऊ शकते व मोठ्या जीवितहानीची शक्यता नाकरता येत नाही.

मात्र प्रशासनाने कोणतेही ठोस काम न केल्याने संभाव्य मोठा अपघात टाळण्यासाठी तत्काळ कठड्यांची दुरुस्ती करावी, नवीन भिंत बांधण्यात यावी, अशी मागणी दोंडाईचा शहरवासीयांसह वाहनचालकांनी केली आहे.