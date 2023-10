By

Dhule News : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे संलग्न जीसीसी, टीबीसी संगणकीय टंकलेखन परीक्षा एप्रिल-२०२४ साठी राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त संस्थांमधून ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी दिली.

दरम्यान, अनधिकृत प्रवेश देणाऱ्या संस्थांवर गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशाराही डॉ. बेडसे यांनी दिला. (Dr Nandkumar Bedse statement of Offences against institution in unauthorized access granted dhule news)

१ ऑक्टोबरपासून प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली असून, इच्छुक विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने जाहीर केलेल्या https://www.mscepune.in/gcc/CT_INST_MUMBAI.aspx या लिंकवर आपल्या जिल्हा, तालुक्यातील गावातील, शहरातील जवळच्या मान्यताप्राप्त टायपिंग संस्थांची यादी तपासून पाहावी.

त्यानंतर त्या संस्थेला महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने दिलेल्या ई-प्रमाणपत्रावरील त्याच संस्थेचे नाव व पत्ता बरोबर आहे का, याची खातरजमा करूनच प्रवेश घ्यायचा आहे. अन्य नियमबाह्य संस्थांमधून संगणकीय टायपिंगसाठी प्रवेश घेऊन विद्यार्थ्यांनी आपली फसवणूक करून घेऊ नये, असे आवाहनही डॉ. बेडसे यांनी विद्यार्थी, पालकांना केले आहे.

अशा संस्थांवर कडक कारवाई

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद आता अनधिकृत संस्था व विद्यार्थी बसविणाऱ्यांवर कडक नजर ठेवून आहे. त्यामुळे कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थांनी नियमबाह्य कामे करू नयेत, नियमबाह्य संस्थांचे विद्यार्थी परीक्षेसाठी घेऊ नयेत व तसे दिसून आल्यास कडक कार्यवाहीसाठी तयार राहावे.

कोणी अशा प्रकारे अनधिकृत व नियमबाह्य काम करताना आढळल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून मान्यता रद्द करण्यात येईल, असेही महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. बेडसे यांनी प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविले आहे.

विद्यार्थी, पालकांना आवाहन

मागील परीक्षेपासून परीक्षा अर्ज भरताना काही नवीन सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे अनधिकृत प्रवेशांना आळा घालण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर आता संस्थेमध्ये कोर्सला प्रवेश घेतानाच परीक्षेचा प्राथमिक अर्ज ऑनलाइन भरून घेतला जाईल. त्यामुळे नंतर ऐनवेळी परीक्षा अर्ज भरून घेणे किंवा क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी भरणे या गैरप्रकारांना आपोआपच आळा बसेल.

आमची संस्था मान्यताप्राप्त असून, आमच्याकडे प्रवेश घ्या व निश्चिंत राहा, आमच्याकडेही शासनाची परवानगी आहे. अशा प्रकारची खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती देऊन अनेक विद्यार्थ्यांना फसविण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत, तसेच उत्तीर्ण करून देण्याची हमीही काही संस्थाचालक देतात व अधिक पैसे घेऊन विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करतात. या दुष्टचक्रात विद्यार्थी, पालकांनी पडू नये, आमिषांच्या आहारी जाऊ नये, असे आवाहन डॉ. बेडसे यांनी केले.

साडेसहा हजार रुपये शुल्क

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे राज्यभरात जीसीसी, टीबीसी संगणकीय टायपिंग परीक्षा वर्षातून दोन वेळा घेतली जाते. मराठी, हिंदी, इंग्रजी अशा प्रत्येक विषयासाठी सहा महिन्यांचा कोर्स असून, प्रती विषय सहा हजार ५०० रुपये फी आकारली जाते. एकापेक्षा अधिक विषय घेतल्यास साडेसहा हजार रुपये प्रती विषय अशी फी आकारली जाते.