Dhule News : म्हसदी फाटा नेर थांब्यावर एसटी बस काही चालक थांबवत नाहीत. बस थांबल्यास वाहक विद्यार्थ्यांना बसवत नाही. विद्यार्थी गाडीत चढत असतानाच वाहक पास चालत नसल्याचे सांगतात.

यामुळे विद्यार्थ्यांची शाळेला दांडी पडते. वेळेत शाळेत पोचत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. (drivers do not stop ST buses at Mhasdi Phata Near stop dhule news)

सुरत-नागपूर महामार्गावरील नेर येथून महाविद्यालयीन ८० विद्यार्थी तसेच माध्यमिक शाळेसाठी ६० विद्यार्थी बाहेरगावी शिक्षणासाठी जातात. सध्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे नेरपासून काहीशा अंतरावर बाहेरील मार्ग (बायपास) काढण्यात आला आहे.

बऱ्याच एसटी बसमध्ये नेर येथील प्रवासी नसल्यावर बसचालक नेर म्हसदी फाट्यावरील थांब्यावर येण्याचा कंटाळा करून बाहेरील मार्गावरून भरधाव निघून जातात. नेरसाठी महामंडळाच्या संपूर्ण जलद, लांब पल्ल्याच्या एसटी वाहनांना थांबा दिला आहे; परंतु चालक थांब्यावर बस थांबविण्याचा कंटाळा करतात. यामुळे नेर म्हसदी फाट्यावर नियमित प्रवाशी, विद्यार्थी, विद्यार्थिनींची वर्दळ बघायला मिळते.

पासचे पैसे भरूनही वाहक नाकारतात

एसटी महामंडळाकडे विद्यार्थी दरमहा पैसे भरून मासिक पास काढतात. तरीदेखील मासिक पास चालत नाही. गाडीत जागा नाही, अशी उत्तरे वाहकाकडून मिळतात. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी जादा बस सोडण्यात यावी. यातून प्रत्येक विद्यार्थी शाळेत वेळेत पोचणार आहे.

राज्य शासनामार्फत शिक्षणासाठी पायाभूत मांडणी करण्यात येत आहे; परंतु एकीकडे विद्यार्थ्यांना शाळेत पोचण्यास मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शैक्षणिकदृष्ट्या कोणत्याही विद्यार्थ्याचे नुकसान होणार नाही. यासाठी महामंडळाने वेळीच लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.