Dhule News : जिल्ह्यातील सर्वसामान्य गोरगरीब रुग्णांचा आधार असलेल्या धुळे जिल्हा रुग्णालयात औषधांच्या तुटवड्यांसह अनेक गैरसोयी आहेत, अशी तक्रार करत औषधसाठा उपलब्ध करावा, गैरसोयी दूर कराव्यात, अशी मागणी धुळे शहर समाजवादी पक्षाने रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांकडे केली.

याप्रश्‍नी कार्यवाही न झाल्यास तीव्र आंदोलन करू, असा इशाराही पक्षातर्फे देण्यात आला. (Drug shortage in district hospital Violent agitation if no measures taken Dhule News)

गेल्या अनेक महिन्यांपासून जिल्हा रुग्णालयात बाह्य व आंतररुग्णांना तपासून संबंधित डॉक्टर औषधे लिहून देतात. जिल्हा रुग्णालयात औषधे उपलब्ध नसल्याचे सांगून खासगीतून औषधे आणावयास सांगितले जात आहे.

साधे टीटीचे इंजेक्शन, रक्ततपासणीचे बल्बदेखील बाहेरून आणावे लागत आहे. काही खासगी लॅबचे लोक जिल्हा रुग्णालयात येऊन रक्ततपासणी करून रुग्णांकडून पैसे रुग्णांकडून पैसे घेतात.

सोनोग्राफीदेखील बाहेरून करून आणावी लागत आहे. सर्वसामान्य गरीब रुग्णांसाठी असलेल्या शासनाच्या जिल्हा रुग्णालयात गोरगरीब रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांना यामुळे नाहक आर्थिक भुर्दंड बसत आहे.

जिल्हा रुग्णालयातील संबंधित कर्मचारीदेखील रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांशी उद्धटपणे वागतात, असे समाजवादी पक्षाने म्हटले आहे.

...अन्यथा तीव्र आंदोलन

जिल्हा रुग्णालयात औषधसाठा उपलब्ध करावा, तसेच स्वच्छता व्हावी. या समस्यांची तत्काळ दखल घेऊन योग्य ते आदेश देऊन कार्यवाही व्हावी अन्यथा पंधरा दिवसांनंतर जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन करू व आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास संबंधित यंत्रणा जबाबदार असेल, असा इशारा पक्षाने दिला.

मागणीचे निवेदन अधिष्ठाता डॉ. मोरे यांना दिले. धुळे शहर समाजवादी पक्षाचे शहराध्यक्ष गुड्डू काकर, प्रमुख महासचिव जमील मन्सुरी, प्रदेश महासचिव अकील अन्सारी, युवा जनसभा अध्यक्ष निहाल अन्सारी, मीडियाप्रमुख ॲड. इम्रान शेख, नजीम शेख, नबाब खान, इरफान शाह, अतिफ अन्सारी, नवीद अन्सारी, नासिर शेख, अकील शाह, शाजीम शेख आदींनी मागणीचे निवेदन दिले.

दुर्गंधीमुळे रुग्णांना त्रास

जिल्हा रुग्णालयात सर्वत्र दुर्गंधी आहे. त्याचा त्रास रुग्णांना सहन करावा लागत आहे. याबाबत संबंधित यंत्रणेला तक्रार करूनही समस्येचे निवारण झालेले नाही.

येथील संबंधित वरिष्ठ मंडळी रुग्णांची कोणतीही काळजी घेत नाही. त्यातून ते शासनाचीदेखील फसवणूक करत आहेत, असा आरोप समाजवादी पक्षाने केला आहे.