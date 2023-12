Nandurbar: तळीरामांनो सावधान! गुन्ह्यासोबत परवाना होणार रद्द! 4 दिवसांत 86 मद्यपी वाहनचालकांविरुद्ध कारवाई

नंदुरबार : मद्यपान करून वाहन चालविल्यामुळे होणारे अपघात व त्यातील मृतांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. दारू पिऊन वाहन चालविणारे किरकोळ कारणामुळे कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणतात.

अशा वाहनचालकांविरुद्ध जिल्हा पोलिस दलातर्फे विशेष मोहीम राबविण्यात आली. त्यात चार दिवसांत ८६ मद्यपी वाहनचालकांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली.

गुन्हे दाखलसोबत परवाना रद्द करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा पोलिस अधीक्षक पी. आर. पाटील यांनी सांगितले. (drunkards license will be canceled with crime filed Action against 86 drunk drivers in 4 days Nandurbar)