Dhule Educational News : शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आता होणार शैक्षणिक ग्रामसभा

Dhule Educational News : मिशन उत्कर्ष-शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषद धुळे, शिक्षण विभाग (प्राथमिक) धुळे व ग्यानप्रकाश फाउंडेशन, पुणे यांच्यातर्फे शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी २६ जानेवारीला शैक्षणिक ग्रामसभांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या ग्रामसभांमध्ये शाळांच्या गुणवत्तापूर्ण विकासासाठी विविध निर्णय घेतले जातील, अशी माहिती धुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभम गुप्ता यांनी दिली. (Educational Gram Sabhas have been organized by Education Department Dhule to raise standard of schools news)