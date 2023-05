Nandurbar Bazar Samiti : नंदुरबार बाजार समिती सभापती, उपसभापतींची उद्या निवड

Nandurbar News : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती व उपसभापती निवडीसाठी गुरुवारी (ता. १८) बैठक बोलविण्यात आलेली आहे. बाजार समितीच्या सभागृहात सकाळी अकराला निवड प्रक्रिया पार पडणार आहे. (Election of Nandurbar Bazar Committee Chairman Deputy Chairman will be on 18 may news)

नंदुरबार कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीत शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख तथा माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या शेतकरी विकास पॅनलने दणदणीत विजय संपादन केला आहे. १८ पैकी १७ जागांवर उमेदवार निवडून आले तर हमाल मापाडी मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवाराने पाठिंबा दिल्याने शिवसेनेत ( शिंदे गट)सध्या उत्साहाचे वातावरण आहे.

जिल्ह्यातील सर्वच ६ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती व उपसभापतींची निवडणूक प्रक्रिया झाल्यानंतर आता नंदुरबारच्या निवड प्रक्रियेकडे लक्ष लागून आहे.

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव यांनी निवडणूक प्रक्रियेसाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून जिल्हा उपनिबंधक भारती ठाकूर यांची नेमणूक केली आहे.

जिल्ह्यातील सर्वात मोठी नंदुरबारची कृषी उत्पन्न बाजार समिती समजली जात असल्याने सभापती, उपसभापतिपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडते याकडे लक्ष लागून आहे.