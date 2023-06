Nandurbar News : शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण सरपंचाला भोवले ; अपात्रतेची कारवाई

By

Nandurbar News : फेस (ता. शहादा) येथील नऊ सदस्यसंख्या असलेल्या सरपंच लहू पूना भिल यांना नाशिक विभागाच्या आयुक्तांनी सरपंचपदावरून अपात्र घोषित केले.

दोन ग्रामपंचायत सदस्यांनादेखील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणाचा ठपका ठेवत अपात्र घोषित केले.

गावातील ग्रामपंचायतीच्या गट क्रमांक ५ व १८० वर अतिक्रमण केल्याने विभागीय आयुक्तांनी अपात्रतेची कारवाई केली. (Encroachment on government land brought to Sarpanch Action of disqualification Nandurbar News )

सरपंच लहू भिल यांनी शासकीय जमिनीवरील केलेल्या अतिक्रमणाविरोधात ग्रामपंचायत सदस्य किशोर पाटील यांनी प्रथम जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांच्या न्यायालयात प्रकरण दाखल केले.

त्यात सरपंच भिल यांचा अर्ज फेटाळण्यात आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दिलासा मिळाला होता, पण किशोर पाटील यांनी याच निकालाला आवाहन देणारी याचिका नाशिक आयुक्तांकडे दाखल केली.

या प्रकरणी युक्तिवाद करताना किशोर आत्माराम पाटील यांच्यातर्फे ॲड. राहुल श्रीराम कुवर (पाटील) यांनी युक्तिवाद करत विविध पुरावे सादर करून बाजू मांडण्यात आली.

ग्रामपंचायत गावठाण गट क्रमांक ५ व १८० वर अतिक्रमण केल्याचे निदर्शनास आले होते. निकालपत्रामध्ये नमूद केल्यानुसार सदस्य राजश्री गणेश पाटील यांचे पती व सासू या कुटुंबीयांनी मौजे फेस येथील शासकीय गावठाण गट क्रमांक १८० सरपंच लहू पूना भिल व सदस्या पद्माबाई रगदेव भिल यांनी शासकीय गावठाण गट क्रमांक ५ मध्ये अतिक्रमण केल्याचे स्पष्ट झाल्याने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १४ (१) (ज-३) मधील तरतुदी विचारात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडील ग्रामपंचायत विवाद अर्ज क्रमांक ०३/२०२१ मध्ये २९ जुलै २०२२ ला पारित केलेला आदेश रद्द करण्यात आला.

सरपंच लहू पूना भिल, ग्रामपंचायत सदस्या राजश्री गणेश पाटील, पद्माबाई रगदेव भिल यांचे सदस्यत्व रद्द करून अपात्र ठरविण्यात आले आहे. तक्रारदार व ग्रामस्थांनी विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाचे स्वागत केले आहे.