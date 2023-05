Shivsena Agitation News : इंजिनिअर अकार्यक्षम, वरिष्ठ टक्केवारीत; अंत्ययात्रेद्वारे मनपा सत्ताधारी, प्रशासनाचा निषेध

By

Dhule News : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलस्रोतांमध्ये मुबलक पाणीसाठा असताना शहरवासीयांना बारा-बारा दिवस पाणी मिळत नाही. या परिस्थितीला महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील ओव्हरसिअर, नवीन अकार्यक्षम इंजिनिअर कारणीभूत आहेत.

दुसरीकडे मनपा आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य अभियंता टक्केवारीत व्यक्त आहेत. तर सत्ताधारी पदाधिकारी, नगरसेवकांचा मनपा प्रशासनावर कोणताही अंकुश नाही.

अशी टिका करत शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने सोमवारी (ता. २९) प्रतीकात्मक अंत्ययात्रा काढून मनपा प्रशासनाचा निषेध केला. (Engineer inefficient senior percentage Criticism of Shiv Sena Thackeray group Municipal authorities protest administration through symbolic funeral procession over water issue Dhule News)

धुळे शहरात पिण्याच्या पाण्याचा किमान दोन वर्ष पुरेल इतका साठा असताना तीनही ऋतूंत शहरातील नागरिकांना दहा ते बारा दिवसाआड व कमी दाबाने पाणी मिळते. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप नागरिकांना मात्र दररोज उल्लू बनवीत आहे.

आज-उद्या-परवा करत साधे पाच दिवसाआड पाणी देण्यासही सत्ताधारी भाजपा व मनपा प्रशासन असमर्थ ठरत आहे. अक्कलपाडा पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित होण्यास अजून अनेक महिने लागतील.

ही सत्यस्थिती असताना खासदार डॉ. सुभाष भामरे हे दोन-चार दिवसांत योजनेच्या कामाचे पहाणी दौरे करून धुळेकरांना भूलथापा देत आहेत. मनपा पाणीपुरवठा विभागातील ओव्हरसिअर, नव्यानेच नेमलेले अकार्यक्षम इंजिनिअर या पाणीप्रश्‍नी कारणीभूत आहेत. योग्य नियोजन करण्यात मनपा प्रशासन अपयशी ठरत आहे.

धुळे मनपा आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त व मुख्य अभियंता हे टक्केवारीत अङकलेले असून, रोज लाखो रुपयांच्या विकासकामांच्या फायलींवर टिप्पणी व शेरे मारण्यात व्यस्त असतात, असा आरोपही या वेळी करण्यात आला.

महापौर, भाजपचे नगरसेवक, महापालिकेचा रिमोट कंट्रोल हाती असलेले भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष अनुप अग्रवाल यांना मनपा प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर अंकुश ठेवता आलेला नाही, अशी टिकाही पक्षाने केली आहे.

अंत्ययात्रेद्वारे निषेध

पाणीप्रश्‍नी तोडगा काढण्यात अपयशी मनपातील सत्ताधारी व प्रशासनाच्या निषेधार्थ शिवसेना (ठाकरे गट) धुळे महानगर व महिला आघाडीतर्फे प्रतीकात्मक अंत्ययात्रा काढण्यात आली. तिरडीवर हंडे, बादली ठेवून ही प्रतीकात्मक प्रेतयात्रा शहरातून निघाली.

पक्षाच्या जिल्हा मध्यवर्ती कार्यालयापासून पुढे महाराणा प्रताप चौक, फूलवाला चौक, कराचीवाला खुंट, पोलीस चौकी, जेबी रोडमार्गे महापालिकेत ही अंत्ययात्रा आली. याठिकाणी आंदोलनकर्त्यांनी मनपा प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

मनपाच्या नावाने बोंब ठोकली. सहसंपर्कप्रमुख महेश मिस्तरी, जिल्हाप्रमुख अतुल सोनवणे, उपजिल्हाप्रमुख किरण जोंधळे, महानगरप्रमुख धीरज पाटील, डॉ. सुशील महाजन, महिला आघाडीच्या हेमा हेमाडे, डॉ. जयश्री महाजन, अरूणा मोरे, देविदास लोणारी, ललित माळी, भरत मोरे, गुलाब माळी, नरेंद्र परदेशी, मच्छिंद्र निकम, संदीप सूर्यवंशी, अण्णा फुलपगारे, विनोद जगताप, नंदलाल फुलपगागे, संजय जवराज, संदीप चौधरी, प्रवीण साळवे यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला.