Maratha Reservation : सकल मराठा समाजाचे आजपासून तोरखेड्यात साखळी उपोषण

Maratha Reservation : तोरखेडा (ता. शहादा) येथील सकल मराठा समाज, मराठा क्रांती मोर्चा यांच्यातर्फे येथील माजी उपसरपंच जयसिंह संभाजीराव गरुड मराठा आरक्षण मिळण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या समर्थनार्थ बुधवार (ता. १)पासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत तोरखेडा येथील बाजारपेठेत बेमुदत उपोषण करणार असल्याचे प्रशासनास निवेदनाद्वारे कळविले आहे.( entire Maratha community is on protest from today nandurbar news )

त्यांच्यासोबत येथील समाजबांधव साखळी उपोषणाला बसणार असल्याची माहिती माजी उपसरपंच जयसिंह गरुड यांनी दिली.

अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी लाखोंच्या संख्येने शांततेने राज्यभर साखळी उपोषण सुरू केले आहे. तरीदेखील सरकारने अद्यापही आरक्षणाच्या निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे शेकडो मराठा तरुणांनी आरक्षण मिळत नसल्याने नैराश्यापोटी आत्महत्या करून आपली जीवनयात्रा संपविली.

तरीदेखील झोपेचे सोंग घेणाऱ्या सरकारला जागे करण्यासाठी मराठ्यांच्या पुढील पिढीच्या भवितव्यासाठी व मराठा आरक्षण मिळण्यासाठी निर्णय अंतिम टप्प्यावर आणणारे मनोज जरांगे पाटील दुसऱ्यांदा उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या समर्थनार्थ तोरखेडा येथील सकल मराठा समाज व मराठा क्रांती मोर्चातर्फे माजी उपसरपंच जयसिंह संभाजीराव गरुड बुधवारपासून तोरखेडा येथील बाजारपेठेत बेमुदत उपोषण करणार आहेत.

या संदर्भात त्यांनी तहसीलदार दीपक गिरासे यांना निवेदन दिले. जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना स्पीड पोस्टाने ते पाठविण्यात आले आहे. त्यांच्यासोबत येथील उपसरपंच किशोर घोरपडे, राजबहादूर शिंदे, पांडुरंग गागरे, सरपंच प्रतिनिधी मनीष गरुड, चंद्रकांत जाधव यांच्यासह समाजबांधव साखळी उपोषणाला बसणार आहेत, अशी माहिती जयसिंह गरुड यांनी दिली.

''मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटील समाजाला आरक्षण मिळाव यासाठी सात दिवसांपासून बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. सरकार चालढकल करत आहे, पण जोपर्यंत आम्हाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला पाठिंबा असून, आम्हीदेखील बेमुदत उपोषणाचा निर्णय घेतला आहे. माझ्यासोबत समाजबांधवही साखळी उपोषण करणार आहेत.''-जयसिंह गरुड, माजी उपसरपंच तोरखेडा