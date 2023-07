Dhule News : येथील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील युवक राहुल पाटील याला ब्लॅड कॅन्सर झाला आहे. त्याला मदतीची नितांत गरज आहे.

याबाबत ‘राहुलला ब्लड कॅन्सरने पालक हतबल’ या आशयाची बातमी २५ फेब्रुवारीला ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाली अन् मदतीसाठी बरेचसे दाते पुढे सरसावले.(Everyone stunned by death of talkative Rahul struggle of friends and family with family in Kapadne failed Dhule News)

अहिराणी साहित्यिक परिवारासह सर्वसामान्यही पुढे येत होते. उत्तर महाराष्ट्रातून मदतीचे फोन सुरू झाले. त्याच्या मित्रांनी मदत निधीसाठी फेरी काढली होती. राहुलला नव्याने जग दाखविण्यासाठी सारेच चार महिन्यांपासून प्रयत्न करीत होते. पण ही धडपड आज अपयशी ठरली. राहुलची प्राणज्योत शुक्रवारी (ता. ३०) मालवली.

येथील राहुल पाटील या महाविद्यालयीन युवकावर नाशिकमधील नामको रुग्णालयात उपचार सुरू होते. शुक्रवारी दुपारी बाराला राहुलचे निधन झाले. निधनाचे वृत्त येथे थडकताच सारा गाव सुन्न झाला. सारे व्यवहार बंद झाले.

रात्री साडेआठला अंत्यसंस्कार झाले. राहुलच्या आई-वडिलांवर आभाळ कोसळले आहे. वडील तथा कवी दिलीप पाटील यांनी राहुलसाठी अखंडित प्रयत्न केले. डॉक्टरांनीही दिलासा दिला. पण सारे प्रयत्न अपयशी ठरले.

दरम्यान, राहुल पाटीलच्या मदतीसाठी फिरणारे मित्र दीपक सूर्यवंशी, आनंद माळी, उमेश माळी, शुभम पाटील, विश्वप्रताप पाटील, योगेश माळी, हर्शल सूर्यवंशी, गौरव गवळे, गुणवंत माळी, महेश चौधरी, तुषार माळी, चेतन माळी, राहुल माळी, अमोल भामरे, प्रशांत गोसावी, प्रमोद भदाणे, अतुल पवार आदी सारेच सुन्न झाले.

