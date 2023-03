Nandurbar News : कार्यकारी अभियंत्यास साडेतीन लाखाची लाच स्वीकारताना अटक

नंदुरबार : पूर्ण केलेल्या कामांच्या उर्वरित बिलाच्या व नवीन कार्यारंभ आदेश देण्याच्या मोबदल्यात एकूण रकमेच्या टक्केवारीच्या स्वरूपात ठेकेदाराकडून मागितलेल्या ४३ लाखाची लाचेच्या रक्कमेपैकी साडेतीन लाखाची रोकड स्वीकारताना शहादा येथील

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) कार्यकारी अभियंता (वर्ग १) महेश प्रतापराव पाटील यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने गुरुवारी (ता.२) रात्री साडेआठ वाजेच्या सुमारास रंगेहाथ पकडले. (Executive Engineer arrested while accepting bribe of three and half lakhs arrested by anti corruption bureau nandurbar crime news)

तक्रारदार हे शासकीय नोंदणीकृत बांधकाम ठेकेदार आहेत. तक्रारदार यांनी मागील सहा महिने ते एक वर्षाच्या कालावधीत नंदुरबार जिल्ह्यात प्रमुख जिल्हा मार्ग, प्रमुख राज्य मार्ग अशा विविध रस्त्यांच्या नवीन डांबरीकरणाची व डागडुजीची कामे पूर्ण केली आहेत.

तसेच सध्याच्या कालावधीत तक्रारदार यांच्या तीन नवीन कामांच्या निविदा मंजूर होऊन त्यांचे कार्यारंभ आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे या कार्यालयाकडून कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शहादा या कार्यालयात आले आहेत.

परंतु नमूद तिन्ही कामांचे कार्यारंभ आदेश आज पावतो तक्रारदार (ठेकेदार)यांना मिळालेले नाहीत. त्यांनी पूर्ण केलेल्या कामांबाबतची तीन कोटी ९२ लाख ७९ हजार २८५ रुपये एवढी बिलाची प्रलंबित रक्कम काढणे व या व्यतिरिक्त प्रस्तावित असलेल्या तीन कामांचे पाच कोटी ३३ लाख रुपये एवढ्या रकमेचे कार्यारंभ आदेश मिळणेकामी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शहादा, कार्यकारी अभियंता (वर्ग १) महेश पाटील यांच्याकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला.

परंतु पाटील यांनी कार्यारंभ आदेश व रक्कम दिली नाही. पूर्ण केलेल्या कामांची बिले काढण्यासाठी वेळोवेळी १० टक्के व तिन्ही कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी ०.७५ ते १ टक्के अशा टक्केवारीच्या स्वरूपात एकत्रित ४३ लाखांच्या लाचेची मागणी केली. त्यापैकी साडेतीन लाख रुपये पाटील यांच्या शहादा येथील शासकीय निवासस्थानी देण्याचे निश्‍चित झाले.

त्यांनतर संबंधित ठेकेदाराने नंदुरबार जिल्हा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. त्यानुसार पोलिस उपअधीक्षक राकेश चौधरी यांच्यासह पोलिस निरीक्षक समाधान एम. वाघ, पोलिस निरीक्षक माधवी एस. वाघ यांनी गुरूवारी रात्री सापळा रचला. रात्री साडेआठ वाजेच्या सुमारास पंचांसमक्ष साडेतीन लाखाची रक्कम स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आले.

घर झडतीत आढळली कागदपत्रे

कार्यकारी महेश पाटील यांच्या गंगापूररोडवरील थत्तेनगर भागात आज एसीबी पथकाने कारवाई करताना संशयिताने नव्यानेच बांधलेल्या भव्य दिव्य बंगल्यात सकाळपासून शोध घेतला. पथकाच्या अपसंपदेच्या संबंधित काही कागदपत्र हाती लागल्याची चर्चा आहे.

"तपास सुरू आहे, आज केलेल्या कारवाईत पथकाला बरीच महत्त्वाची माहिती हाती आली आहे." - शर्मिष्ठा वालावलकर, पोलिस अधीक्षक, लाच लुचपत प्रतिबंध विभाग, नाशिक