RTE Admission : आरटीई प्रतीक्षा यादीतील प्रवेशासाठी मुदतवाढ

RTE Admission : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खासगी प्राथमिक शाळांमधील २५ टक्के जागांवर आर्थिक दुर्बल आणि वंचित घटकांमधील मुलांना पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करुन दिली जाते. (Extension of time for admission to RTE waiting list dhule news)

यंदा जिल्ह्यातील १०४ शाळांतील एक हजार १७१ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. त्यासाठी तीन हजार ७१२ अर्ज दाखल झाले.

प्रवेशासाठीच्या सोडतीतून नियमित आणि प्रतीक्षा यादीतील तीन टप्पे जाहीर झाले. १३ एप्रिलपासून नियमित विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली.

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशप्रक्रियेत प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांच्या तिसऱ्या प्रवेश फेरीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता विद्यार्थ्यांना २८ जुलैपर्यंत प्रवेश घेता येईल.

त्यानंतर रिक्त जागांवर ३० मेपासून प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली. आता प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांच्या तिसऱ्या फेरीतील प्रवेशासाठी २८ जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातर्फे आरटीई प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात येत आहे