Dhule Crime News : फसवणुकीची रक्कम दीड कोटीच्या घरात; टोळीतील संशयित बबल्याच्या बँक खात्यात 71 लाखांची रोकड

Dhule Crime News : जीएसटी अधिकाऱ्याची बतावणी करून मुंबई-आग्रा महामार्गावर ट्रक अडवून व्यापारी फसवणूक प्रकरणात लवकरच परराज्यातील टोळीला अटक होण्याची शक्यता आहे.

या प्रकरणात दोन दिवसांपूर्वीच अटक झालेला संशयित बबल्या याच्या बँक खात्यात ७१ लाखांची रोकड आली आहे. (fake GST officer amount of business fraud by stopping a truck Mumbai Agra highway up to 1 crore 46 lakhs dhule crime news)