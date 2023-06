Nandurbar News : शेतकऱ्यांची पावसाळी साहित्य खरेदीकडे पाठ; Monsoonची प्रतीक्षा

By

Nandurbar News : जून महिना निम्म्यावर आला तरी मृग नक्षत्राच्या पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतीसह इतर व्यवसायिकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. पावसाने ओढ दिल्याने बाजारपेठेत शुकशुकाट दिसून येत आहे.

कापूस लागवडीसह पेरण्या खोळंबल्या असून मजुरीवर अवलंबून असलेले मजूरवर्ग रोजगाराअभावी अडचणीत सापडले आहेत.

मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यातच पावसाळी साहित्य घेण्यासाठी बाजारात ग्राहकांची गर्दी होत असते. मात्र, जून महिना अर्धा उलटला मात्र पाऊसच नाही म्हणून शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामासाठी लागणाऱ्या साहित्य खरेदीकडे पाठ फिरवली आहे. (Farmers return to buying monsoon materials Waiting for Monsoon Labor class including farmers worried impact on markets Nandurbar News)

दरवर्षी सहा जूननंतर टप्प्याटप्प्याने सर्वत्र मॉन्सूनचे आगमन होत असते. या आधारे शेतकरी कापूस लागवड व पेरणीचे काम पूर्ण करतात. मृग नक्षत्राचा पाऊस शेतीसाठी लाभदायक ठरत असल्याने शेतकऱ्यांची मदार याच्यावरच असते.

त्यामुळे उत्पादन वाढून पुढील आर्थिक समीकरण जुळते. मात्र यंदा जून महिना निम्मा संपण्याच्या मार्गावर असताना देखील पावसाला सुरवात न झाल्याने शेतीसह सर्वच समीकरण बिघडले आहे. ग्रामीण मजूर शेती व्यवसायावर अवलंबून असते.

मात्र पाऊसच नसल्याने शेतीची कामे पूर्णतः ठप्प झाल्याने मजुरांच्या हाताला काम नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांबरोबर मजुर वर्ग चिंतातूर झाला आहे. तर काही बागायती शेतकऱ्यांनी शिल्लक पाण्याच्या साट्यानुसार कापूस लागवड केली आहे मात्र विहिरी, कूपनलिकांनी तळ गाठल्याने पिकांना पुरेसे पाणी देणे जिकिरीचे जात आहे.

पाऊस वेळेवर येईल तरच पूर्व हंगामी कापूस पीक वाचवता येईल, असे शेतकऱ्यांकडून बोलले जात आहे. प्लॅस्टिक कागद खरेदीकडे ग्राहकांनी पाठ फिरवली आहे.

