Dhule News : सण, उत्सव सौहार्दपूर्ण वातावरणात साजरे करावे; शांतता समितीच्या बैठकीत सूर

धुळे : श्रीराम नवमी, हनुमान जयंती, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) यांची जयंती आणि रमजान ईद हे सण, उत्सव कायदा व सुव्यवस्थेचे पालन करून सौहार्दपूर्ण वातावरणात साजरे करावे, जिल्हा प्रशासनासह पोलिस यंत्रणेला सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जलज शर्मा यांनी येथे केले. (Festivals should be celebrated in harmonious atmosphere at Peace Committee meeting dhule news)

आगामी सण, उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोलिस प्रशासनातर्फे शांतता समितीची बैठक झाली. जिल्हाधिकारी शर्मा, महापौर प्रतिभा चौधरी, नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक बी. जी. शेखर- पाटील, पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड, महापालिका आयुक्त देवीदास टेकाळे, अपर पोलिस अधीक्षक किशोर काळे, प्रांताधिकारी तृप्ती धोडमिसे, उपमहापौर नागसेन बोरसे आदी व्यासपीठावर होते.

जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी सांगितले, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढत असल्याने प्रत्येकाने दक्षता घेण्याची गरज आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे सर्वांनी पालन करावे.

आगामी उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनातर्फे आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील. महापौर चौधरी यांनी सांगितले, आगामी सण, उत्सव सर्व नागरिकांनी शांततामय वातावरणात साजरे करावे. महापालिकेतर्फे आवश्यक तयारी सुरू आहे. रस्त्यांची दुरुस्ती, स्वच्छता, पथदिवे सुरू करण्यात येतील. पाण्याची उपलब्धता असेल.

विशेष पोलिस महानिरीक्षक पाटील म्हणाले, सर्व सण, उत्सव शांततेत पार पाडण्यासाठी पोलिस विभागाने नियोजन केले आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी आवश्यक ती काळजी घेण्यात येत आहे. सर्व नागरिकांनी शांतता, एकोपा आणि सामंजस्य राखून उत्सव शांततेत पार पाडून धुळ्याचा नावलौकिक वाढवावा.

पोलिस अधीक्षक बारकुंड यांनी सांगितले, जयंती व उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर थोर नेत्यांचे विचार नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सार्वजनिक मंडळानी प्रचार व प्रसार करावा. उत्सव साजरे करताना सामान्य नागरिकाला त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पालन करावे. माजी महापौर प्रदीप कर्पे, हिरामण गवळी, शव्वाल अन्सारी, रमेश श्रीखंडे, अ‍ॅड. विशाल साळवे, प्रा. अनिल दामोदर, शोभा आखाडे, किरण गायकवाड, आनंद लोंढे, योगेश जगताप, अ‍ॅड. प्रसाद देशमुख, दिलीप मोहिते आदींनी बैठकीत सूचना मांडल्या.