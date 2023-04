Dhule Crime : मुलांच्या भांडणातून दोन गटांत धुमश्चक्री; हत्यारांचा सर्रास वापर

By

Dhule Crime News : लहान मुलांच्या भांडणातून साक्री शहरातील सुभाष चौकात शुक्रवारी (ता. २१) मध्यरात्री दोन गटांत तुफान धुमश्चक्री झाली. मिरची पूडसह लोखंडी रॉड, काठ्या, चाकूचा सर्रास वापर झाला. (fight between two groups over children fight Dhule Crime News )

त्यात १७ जण जखमी झाले. याप्रकरणी संशयित ३० जणांवर गुन्हा दाखल झाला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक रवींद्र देशमुख यांनी पथकासह घटनास्थळी धाव घेत जमाव पांगवला.

दोन लहान मुलांमध्ये भांडण झाले. नंतर साक्री शहरातील सुभाष चौकात शुक्रवारी मध्यरात्री एकच्या सुमारास दोन गट समोरासमोर आले. मिरची पूड एकमेकांवर फेकून हातातील लोखंडी रॉड, लाकडी काठ्या, चाकूने गणेश अरुण जगताप, भटू रवींद्र मार्गे, रवींद्र नथ्थू मार्गे, अशोक नथ्थू मार्गे, यश नथ्थू मार्गे, गोल्डन नथ्थू मार्गे, रंजना गणेश जगताप, सुनीता रवींद्र मार्गे, सीमा अशोक मार्गे, संजीवनी गोल्डन मार्गे, ममता नथ्थू मार्गे, ताराबाई नथ्थू मार्गे, सुनीता मनोज शिंदे, महेश दीपक शिंदे, मनोज उत्तम शिंदे, वीरेंद्र मनोज शिंदे, राहुल दीपक शिंदे यांना ठार करण्याचा उद्देशाने मारहाण करून जखमी केले, तर इतरांनी हाताबुक्क्यानी मारहाण करीत शिवीगाळ केली व ठार करण्याची धमकी दिली.

दिलीप कांबळे यांच्या फिर्यादीवरून रवींद्र नथ्थू मार्गे, अशोक नथ्थू मार्गे, भटू रवींद्र मार्गे, यश रवींद्र मार्गे, गोल्डन नथ्थू मार्गे, गणेश अरुण जगताप, रंजना गणेश जगताप, सुनीता नथ्थू मार्गे, सीमा अशोक मार्गे, संजीवनी गोल्डन मार्गे, ममता नथ्थू मार्गे, ताराबाई नथ्थू मार्गे (सर्व रा. भाजीपाला मार्केट, मेन बाजारपेठ, साक्री), तर दुसऱ्या गटाचे राहुल दीपक शिंदे, वीरेंद्र मनोज शिंदे, दीपक उत्तम शिंदे, मनोज उत्तम शिंदे, संगीता दीपक शिंदे, सोनी मनोज शिंदे, भरत गौतम जगताप, राणी मनोज शिंदे, निकिता मनोज शिंदे, मुकेश रवींद्र पवार, मिलिंद रवींद्र पवार, कलीबाई उत्तम शिंदे, महेश दीपक शिंदे, निखिल राजेंद्र जाधव, गौरव ऊर्फ झिंगू बाबूराव जगताप, रुपेश रवींद्र पवार, मीनाबाई रवींद्र पवार, दिनेश ओंकार जाधव (सर्व रा. लोकमान्यनगर, साक्री) यांच्याविरोधात विविध कलमान्वये साक्री पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.