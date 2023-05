Gram Panchayat News : 5 ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या बांधकामाची स्थगिती उठविली : आमदार कुणाल पाटील

Dhule News : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात मंजूर धुळे तालुक्यातील पाच ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या बांधकामाची स्थगिती उठविण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायत पदाधिकारी, ग्रामस्थांची गैरसोय दूर होणार आहे.

अशी माहिती आमदार कुणाल पाटील यांनी दिली. या ग्रामपंचायत कार्यालयांसाठी आमदार श्री. पाटील यांनी पाठपुरावा केला होता. (five gram panchayat offices Suspension of construction lifted Information of MLA Kunal Patil Inconvenience will be removed dhule news)

महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अर्थात्‌ महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात धुळे तालुक्यात पाच गावांमध्ये ग्राम पंचायत कार्यालये व्हावी यासाठी स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेंतर्गत मागणी केली होती.

त्यानुसार बल्हाणे, अजंग, लोहगड, निकुंभे, न्याहळोद या गावांना ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकामासाठी प्रत्येकी १५ लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, याला स्थगिती दिल्याने सदर कामे रखडली होती.

दरम्यान, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना १४ मार्च २०२३ला पत्र देऊन आपण या कामांची स्थगिती उठविण्याची मागणी केली होती.

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागातर्फे स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेंतर्गत १ एप्रिल २०२१पासून मंजूर कामांवरील स्थगिती उठविण्यात आली आहे.

त्यामुळे धुळे तालुक्यातील संबंधित पाच गावांतील ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकामाची स्थगिती उठविण्यात आल्याचे आमदार श्री. पाटील यांनी म्हटले आहे.