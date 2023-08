Dhule Crime News : शिकारीच्या प्रयत्नात 6 जणांना अटक

Dhule News : जंगलात शिकारीसाठी बंदूक घेऊन निघालेल्या सहा संशयितांना शिरपूर वनविभागाच्या पथकाने अटक केली.

रविवारी (ता.३०) रात्री साडेदहाला असली (ता.शिरपूर) येथील राखीव वन कंपार्टमेंट क्र.१०१७ मध्ये ही कारवाई करण्यात आली. (Forest Department arrested 6 suspects who went for hunting in forest dhule crime news)

असली येथील वनक्षेत्रात शिकारीसाठी काही जण येणार असल्याची माहिती वनविभागाला मिळाली होती. त्यावरुन ग्रामस्थांसह वनपाल कपिल पाटील व सहकारी तेथे दबा धरुन बसले होते. रात्री साडेदहाला गोळीबाराचा आवाज ऐकल्यानंतर सर्वजण त्या दिशेला धावले.

तेथे संशयित दुसऱ्यांदा गोळीबारकरून शिकारीच्या प्रयत्नात असल्याचे आढळले. वनविभागाच्या पथकाने ग्रामस्थांची मदत घेऊन त्यांना ताब्यात घेतले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यांच्याकडून ठासणीच्या दोन बंदुका, १३ छर्रे, ५० ग्रॅम काडी पावडर, टॉर्च असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

संशयितांमध्ये महेंद्र पावरा (वय २६), विश्वास पावरा (२३), राकेश पावरा (२०), विशाल पावरा (२३), सनम पावरा (१९) व अजित पावरा (वय २०) यांचा समावेश आहे. सर्वजण टिटवापाणी (पो.सुळे ता.शिरपूर) येथील रहिवासी आहेत. येथील न्यायालयासमोर हजर केल्यानंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली.