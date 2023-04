Shahada Market Committee Election : कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक होणारच : अभिजित पाटील

Shahada Market Committee : सध्या शेतकऱ्यांची दशा अन् दिशा खूप वाईट आहे. (Nandurbar News) मार्केट कमिटीत पुरेशा सुविधा नाहीत. शेतकऱ्यांच्या हिताची व कल्याणाची निवडणूक असून, शेतकऱ्यांना न्याय दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. (former chairman of ZP Abhijit Patil statement about Shahada Market Committee election nandurbar news)

ही विचारांची लढाई आहे. कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक होणार म्हणजे होणारच, यात माघार नाही, असे म्हणत जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती अभिजित पाटील यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले.

शहादा तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा निवडणुकीसंदर्भात म्हसावद (ता. शहादा) येथे झालेल्या सहविचार सभेत अभिजित पाटील बोलत होते. या वेळी शहाद्याचे माजी नगराध्यक्ष मोतीलाल पाटील, नामदेव पटले, जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. सुरेश नाईक, पंचायत समिती सदस्य सत्येन वळवी, रवींद्र पाटील, बुधा चित्ते, जगदीश पाटील, सत्यानंद पाटील, माधव पाटील, कपिल पाटील, भानुदास पाटील, आनंद पाटील, दिलीप गांगुर्डे, शिवाजी पाटील आदींसह उमेदवार, विविध गावांतील सरपंच, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष, सदस्य व शेतकरी उपस्थित होते.

या वेळी श्री. पाटील म्हणाले, की तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अनेक वेळा मध्य प्रदेशातील खेतिया तसेच जिल्ह्याबाहेर माल विक्रीसाठी जावे लागते. मोठ्या प्रमाणावर मार्केट कमिटीची जागा असून, त्यात पुरेशा सुविधा नाहीत. माल विक्रीसाठी आणताना शेतकऱ्यांना रात्र रात्र उघड्यावर झोपावे लागते. अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. या निवडणुकीत काही मंडळींकडून विनाकारण राजकारण केले जात आहे. राजकारण करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांचे हिताचे निर्णय घेण्याचे आवाहन श्री. पाटील यांनी केले.

या वेळी दिलीप गांगुर्डे, पंचायत समिती सदस्य युवराज शेवाळे, कॉ. ईश्वर पाटील, नामदेव पटले, मोतीलालतात्या पाटील आदींनी मनोगत व्यक्त केले. त्यात त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी झटणारा नेता म्हणून अभिजित पाटलांची ओळख आहे. ज्या ज्या वेळी शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो त्या त्या वेळी पुढाकार घेऊन प्रसंगी रस्त्यावर उतरून शेतकऱ्यांना न्याय देतात. शेतातील ऊस कारखान्यापर्यंत सुस्थितीत पोचावा यासाठी रस्त्यांसाठी आंदोलन केले.

बाजार समितीत शेतकऱ्यांचे हित साधणारे नेतृत्व हवे. शेतकऱ्यांच्या संस्थेला राजकीय वळण लागू नये हे महत्त्वाचे परंतु त्यात राजकारण आल्याचे दुर्दैव असल्याची खंत या वेळी मान्यवरांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांची सेवा हाच खरा धर्म पाळून बाजार समितीत कार्य करणे गरजेचे आहे. तालुक्यात दूध संघासारखे सहकार तत्त्वावरील प्रकल्प बंद पडले आहेत. मतदारांनी भूलथापांना बळी न पडता मतदान करण्याचे आवाहन या वेळी करण्यात आले.

सेटलमेंट नाहीच

कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. यात अनेक जणांनी अभिजित पाटील यांनी दुसऱ्या गटाशी हातमिळवणी केल्याच्या वावड्या उठविल्या आहेत; परंतु विरोधकांकडून विनाकारण वावड्या उठविल्या जात असल्याचे सांगत कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत कुठल्याही प्रकारची सेटलमेंट नसून स्वतंत्र पॅनल उभे करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निवडणूक लढवत असल्याचे स्पष्ट केले. ही विचारांची लढाई असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांना न्याय दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नसल्याचे सांगितले.