Maharashtra Politics : योजनेचा लाभ देताना कोणीही कोणावर उपकार करत नाही. शासनाच्या योजना जनतेपर्यंत पोचवण्याचे काम लोकप्रतिनिधींचे असते.

जिल्ह्याच्या दुर्गम भागाचा विकास करायचा असेल तर अक्कलकुवा विधानसभा मतदारसंघावर शिवसेनेच्या झेंडा फडकवा, असे आवाहन माजी आमदार तथा शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख चंद्रकांत रघुवंशी यांनी केले. (Former MLA Chandrakant Raghuvanshi statement Shivsena for development of remote areas Nandurbar political News)

रविवारी सकाळी धडगाव येथे आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (शिंदे गट) बैठक घेण्यात आली. त्याप्रसंगी रघुवंशी यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले.

व्यासपीठावर जिल्हा परिषद सदस्य विजय पराडके, नगराध्यक्ष धनसिंग पावरा, नंदुरबारचे माजी नगरसेवक कुणाल वसावे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती जामसिंग पराडके, उपसभापती भाईदास अगे,

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सदस्य संदीप वळवी, शहरप्रमुख दिलवरसिंग पावरा, युवासेना जिल्हाप्रमुख योगेश पाटील, जिल्हा महिलाप्रमुख विद्या वळवी, मुख्यमंत्री जनकल्याण लोकसभाप्रमुख नीलेश हिरे,

सरपंच गणेश ठाकरे, गणपत ठाकरे, माधव पावरा, रेट्या वळवी, पंचायत समिती सदस्य दिलीप पाडवी, पंचायत समिती सदस्य दिलीप पाडवी आदी उपस्थित होते.

बैठकीत जिल्हा परिषद सदस्य विजय पराडके, जिल्हाप्रमुख किरसिंग वसावे आदींनी मनोगत व्यक्त केले. या वेळी माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी म्हणाले, की शिवसैनिकांनी नेहमी सजग राहिले पाहिजे.

शबरी घरकुल योजना, ठक्कर बाप्पा योजनेसाठी संबंधित गावातील ग्रामपंचायतींनी जो ठराव केला असेल त्यानुसारच पात्र लाभार्थ्यांना लाभ द्यावा.

पंचायत समिती सदस्या भेमाबाई पावरा, डॉ. कांतिलाल पावरा, राजा पवार, महिला संघटक सुशीला पाडवी यांच्यासह परिसरातील ग्रामस्थ उपस्थित होते. दिलवर यांनी सूत्रसंचालन केले व आभार मानले.

पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या

मेळाव्यात जिल्हा परिषद सदस्य विजय पराडके यांची अक्कलकुवा विधानसभा संपर्कप्रमुखपदी, तर नगरसेविका विद्या शिवराम वळवी यांची महिला जिल्हाप्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यांना नियुक्तीचे पत्र माजी आमदार तथा शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या हस्ते देण्यात आले.