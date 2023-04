Dhule Crime News : तरुणाच्या खूनप्रकरणी चौघे पोलिस कोठडीत

Dhule Crime News : वार (ता. धुळे) गावात मिरवणुकीत नाचण्याच्या कारणावरून तरुणाला मारहाण झाली. या घटनेत जखमी तरुणाचा शनिवारी (ता. १५) रात्री मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी चार संशयितांना अटक केली.

त्यांना रविवारी (ता. १६) न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांची १९ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडीत रवानगी केली. (Four in police custody in connection with youths murder Dhule Crime News)

सुरत (गुजरात) येथील गौतम यशवंत वाघ (वय २३) वार (ता. धुळे) येथे काका दादाजी वाघ यांच्याकडे आला होता. गावात शुक्रवारी (ता. १४) निघालेल्या मिरवणुकीत गौतम सहभागी झाला होता. या वेळी नाचताना त्याच्याशी अंबर वाघ यांनी वाद घातला.

त्यानंतर रात्री गौतम परत आला नाही. त्यामुळे त्याचे काका दादाजी वाघ त्याच्या शोधात निघाले. त्या वेळी उडाणे (ता. धुळे) गावाच्या शिवारात दादाभाऊ ऊर्फ अंबर ईश्वर वाघ, विलास ऊर्फ कैलास ईश्वर वाघ, सुनील ईश्वर वाघ, युवराज ईश्वर वाघ, ईश्वर दगा वाघ, सोन्या ऊर्फ रवींद्र रामदास वाघ हे गौतमला मारहाण करताना दिसून आले.

या प्रकरणी पश्चिम देवपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांनी शनिवारी (ता. १५) रात्री विलास वाघ, सुनील वाघ, युवराज वाघ, रवींद्र वाघ या चार संशयितांना अटक केली. ईश्वर वाघ व अंबर वाघ फरारी आहेत.

अटकेतील चौघांना रविवारी (ता. १६) दुपारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांची १९ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठीत रवानगी केली. दरम्यान, या प्रकरणी दुसऱ्या गटातर्फे महिलेच्या तक्रारीनुसार मिरवणुकीत नाचताना गौतमने विनयभंग केल्याचे म्हटले आहे.