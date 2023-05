Nandurbar News : चांदसैली घाटात Pick Upच्या अपघातात 4 ठार 3 जखमी; मयत चालकाविरुद्ध तळोदा पोलिसात गुन्हा दाखल

Nandurbar News : वावी (ता. धडगाव) येथून घराची कौले घेण्यासाठी तळोदा मार्गे वेलदा (ता. निझर) याठिकाणी जात असताना चांदसैली (ता. तळोदा) घाटातील तीव्र उतारावर पिकअपचा ड्रायव्हरचा ताबा सुटल्याने पिकअप पलटी झाली.

यात चार जण जागीच ठार तर तीन जण जखमी झाले. ही घटना आज घडली. जखमींना नंदुरबार जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. (Four killed Three injured in Pick Up accident at Chandsaili Ghat case has been registered against dead driver in Taloda police Nandurbar News)

वावी (ता. धडगाव) येथील ग्रामस्थ घराची कौले घेण्यासाठी आज (ता.२३) चांदसैली मार्गे वेलदा या ठिकाणी पिकअपने (क्रमांक : एमएच ४३ एडी १८१८) जात होते. दरम्यान, सकाळी दहा वाजेचा सुमारास धडगाव -तळोदा रस्त्यावरील चांदसैली घाटातील तीव्र उतारावर पिकअपचा ड्रायव्हरचा ताबा सुटल्याने पिकअपने तीन पलटी घेतल्या.

दुर्घटना इतकी भीषण होती की यात वाहनाचा चुराडा होऊन पिकअपचे दोन तुकडे झालेत. रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्यांना दुर्घटनेबाबत कळताच त्यांनी मदतकार्य सुरू केले.

या घटनेत गाडीचा चालक तुकाराम दिवाल्या ठाकरे (वय ३०, रा. वावी ता. धडगाव), अमरसिंग शंकर ठाकरे (वय २५, रा. वावी ता. धडगाव), विरसिंग रमेश पावरा (वय २८, रा. बोदला ता. धडगाव) व मुकेश तेजला ठाकरे (वय १८, रा. वावी ता. धडगाव) या चार जणांचा मृत्यू तर वसंत सकऱ्या ठाकरे (वय ३३), स्वरुपसिंग सकऱ्या ठाकरे (वय २०) व गणेश सकऱ्या ठाकरे (वय १५) या तीन जण जखमी झाले.

जखमींना तळोदा उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. प्राथमिक उपचार करून त्यांना पुढील उपचारासाठी नंदुरबार येथील जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. दरम्यान मृतदेह तळोदा उपजिल्हा रुग्णालयात विच्छेदनसाठी आणण्यात आले.

दरम्यान कांड्या पावरा (वय ४७) यांच्या फिर्यादीवरून मयत गाडी चालक तुकाराम ठाकरे याने त्याचा ताब्यातील पिकअप वाहन भरधाव वेगाने व निष्काळजीपणाने चालवून स्वतःचा आणि इतरांचा मयतास व दुखापतीस कारणीभूत झाला म्हणून तळोदा पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहाय्यक निरीक्षक अविनाश केदार तपास करीत आहेत.

चांदसैली घाट बनला मृत्यूचा सापळा

धडगाव तालुक्याला नंदुरबार जिल्ह्याशी जोडणारा आणि कमी अंतराचा मार्ग हा चांदसैली घाट आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात या घाटातून प्रवासी वाहतूक होत असते. गेल्या दोन वर्षांपासून या घाटाची अत्यंत दुरवस्था झाली आहे.

घाटातील सात पायऱ्या भागात जागोजागी रस्ता खचलेला असून याठिकाणी नेहमीच लहान-मोठे अपघात होत असतात. यातच खराब रस्त्यांमुळे हा भीषण अपघात झाला असल्याचं म्हटलं जात आहे. खचलेल्या रस्त्यांमुळे अजून किती प्रवाशांचा जीव प्रशासन घेणार आहे, असा संतप्त सवाल आता नागरिक करू लागले आहेत.