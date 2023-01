By

शिरपूर : घरकुल मंजूर झालेली व्यक्ती आपणच असल्याचे प्रतिज्ञापत्र लिहून देत शासनाची फसवणूक केल्याच्या संशयावरून थाळनेर (ता. शिरपूर) येथील दोघांविरोधात पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. लोकायुक्तांच्या आदेशावरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. अशा आदेशावरून गुन्हा दाखल होण्याची ही पहिलीच घटना आहे.

२०१६-१७ व २०१८-१९ या कालावधीत हा गुन्हा घडल्याचा संशय आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतून २०१६-११७ मध्ये शंकर कोळी व २०१९-२० मध्ये अशोक कोळी या नावांना घरकुलाचा लाभ मंजूर करण्यात आला होता. मात्र शंकर कोळी हे अपूर्ण असलेले नाव आपलेच असल्याचा दावा प्रल्हाद शंकर कोळी याने करून ग्रामपंचायतीला बनावट अर्जही लिहून दिला. (Fraud case against two who wrote fake affidavit Dhule News)

पाठोपाठ विजय अशोक कोळी यानेही अशोक कोळी हे अपूर्ण नाव स्वत:चे असल्याचे प्रतिज्ञापत्र करून दिले. त्यामुळे प्रल्हाद कोळी याला प्रधानमंत्री आवास योजनेतून एक लाख २० हजार रुपये, तर विजय कोळी याला एक लाख रुपयांची रक्कम तीन हप्त्यांत वितरित करण्यात आली.

त्यांनी ही रक्कम खात्यातून काढून घेऊन थाळनेर ग्रामपंचायतीसह शिरपूर पंचायत समितीची फसवणूक केल्याच्या संशयावरून ग्रामपंचायत विभागाचे संजय श्यामराव पवार यांनी तक्रार केली. त्यानंतर संशयितांनी फसवणुकीची रक्कम अदा केली होती.

चूक कोणाची?

थाळनेर येथील प्राणबाई महारू कोळी व अलकाबाई राजेंद्र कोळी यांच्या नावावर वरील घरकुल मंजूर करण्यात आले होते. मात्र त्याऐवजी अनुक्रमे शंकर कोळी व अशोक कोळी या अपूर्ण नावांवर यादीत मंजुरी दर्शविण्यात आली. ही चूक पंचायत समितीच्या संबंधित विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या हातून झाल्याचे उघड होते.

मात्र त्या वेळी संबंधितांवर कारवाई झाली नाही. बनावट प्रतिज्ञापत्र देऊन फसवणूक केल्याचा संशय असलेल्या दोघांनी रकमेचा भरणा केला. मात्र योगेश जाधव यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती. ती ग्राह्य धरून संशयितांनी रक्कम भरली असली, तरी गुन्हा घडलाच आहे असे स्पष्ट करून लोकायुक्तांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यावरून संशयितांविरोधात थाळनेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सहाय्यक निरीक्षक उमेश बोरसे तपास करीत आहेत.

