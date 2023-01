Dhule News : बेवारस मृतदेहांवर मोफत अंत्यसंस्कार

By

धुळे : महापालिका क्षेत्रातील बेवारस मृतदेहांवर अंत्यसंस्कारासाठी यंत्रणेला येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेता शहरातील ओम दंडपाणेश्‍वर संस्था पुढे आली. या संस्थेकडून बेवारस व्यक्तींवर अंत्यसंस्कार मोफत करण्यात येणार आहेत. महापालिकेकडून संस्थेला तसा अधिकृतरीत्या कार्यादेश देण्यात आला.

धुळे शहराचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहराला तीन राष्ट्रीय महामार्गांसह राज्यमार्गाचे जाळे लाभले आहे. या महामार्गामुळे वाहनांची मोठी वर्दळ आहे. दुर्दैवाने अनेकदा अपघात होतात व या अपघातांत मृत्यू होतात. काही निराधार व बेवारस व्यक्तींच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या अंत्यविधी/दफनविधी करण्यात यंत्रणेला अडचणी निर्माण होतात. (Free cremation on bereaved bodies Initiative of Om Dandapaneswar Sanstha Mandate from Municipal Corporation Dhule News)

पोलिस प्रशासनानेही याबाबत धुळे महापालिकेला वेळोवेळी विचारणा केली होती. दरम्यान, मानवतेच्या भावनेतून या कामासाठी शहरातील ओम दंडपाणेश्‍वर लाकडांची वखार या नोंदणीकृत संस्थेचे सतीश वसंतराव उघडे पुढे आले.

त्यांनी महापालिका हद्दीतील बेवारस मृतदेहांवर स्वखर्चाने अंत्यविधी/दफनविधी करण्याची तयारी दर्शविली. महापालिकेच्या महासभेत हा विषय घेण्यात आला. सर्वानुमते हा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर श्री. उघडे यांना १ जानेवारी २०२३ पासून महापालिका हद्दीतील बेवारस मृतदेहांवर मोफत अंत्यसंस्कार करण्यासाठी कार्यादेश देण्यात आला.

पंचवीस वर्षांपासून सेवा

ओम दंडपाणेश्‍वर लाकडांची वखार संस्थेचे श्री. उघडे २५ वर्षांपासून अंत्यविधीसाठी लाकडे पुरविण्याचे काम करतात. गरीब, गरजूंना मोफत लाकडे व आनुषंगिक साहित्य पुरवितात. याशिवाय वृद्धाश्रम अथवा सामाजिक संस्थेच्या विनंतीनुसार पूर्वीपासूनच ते बेवारस मृतदेहांवर मोफत अंत्यसंस्काराचे काम करत आहेत. दरम्यान, आता संस्थेला याबाबत अधिकृत कार्यादेश मिळाले आहेत. महापालिका हद्दीत कोणत्याही जाती-धर्माच्या बेवारस मृतदेहांवर स्वखर्चाने अंत्यविधी/दफनविधी ते करणार आहेत. श्री. उघडे यांनी सामाजिक बांधिलकीतून घेतलेल्या या पुढाकाराबद्दल त्यांचे कौतुक होत आहे.

