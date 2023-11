Nandurbar News : माजी मंत्र्यांच्या गावाकडील धडगाव-असली रस्ता प्रवाशांना धोक्याचा बनला, हा मार्ग अस्तंबा (ता. धडगाव) येथील देव आहंट्या यात्रेनिमित्त लोकसहभागातून बुजविण्याचे आवाहन एका प्राध्यापकाने केले.

त्याला साद देत प्रत्येक गावातील नागरिकांनी आपापल्या गाव-शिवारांतर्गत रस्त्यावरील खड्डे बुजविले. भाविकांच्या सुरक्षित प्रवासाच्या उद्देशाने झालेल्या श्रमदानाने ३५ किलोमीटर रस्ता तात्पुरता का असेना खड्डेमुक्त झाला आहे.

सुरवाणीमार्गे धडगाव ते असली हा रस्ता तीन राज्यांतील प्रवाशांसाठी महत्त्वाचा व सोईस्कर असला, तरी तो अनेक वर्षांपासून दुरुस्तच झाला नाही. (From Dhadgaon to Asal 35 kilometers of roads potholes were filled nandurbar news )

वर्षानुवर्षे मोठी रहदारी सुरू असल्याने या रस्त्याचे अक्षरशः दिवाळेच निघाले, मात्र याकडे कुठल्याच यंत्रणेचे लक्ष गेले नाही. मणकेदुखीचा त्रास लादणारा तथा वेळखाऊ प्रवासाचा हा रस्ता अस्तंबा यात्रेनिमित्त सुखरूप व्हावा, अशी अपेक्षा प्रा. डॉ. खुमानसिंग वळवी यांनी व्यक्त केली. त्यानुसार त्यांनी माती टाकून रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत करीत सातपुड्यातील नागरिक, नोकरदार, शेतकरी यांनी श्रमदान केले.

कामाच्या उद्‍घाटनप्रसंगी पोलिस उपनिरीक्षक राहुल पाटील, प्रा. डॉ. खुमानसिंग वळवी, ग्रामसेवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र वळवी आदी उपस्थित होते.

यात्रेदरम्यान सर्वाधिक रहदारीचा रस्ता

अस्तंब्याकडे जाण्यासाठी अनेक रस्ते असले तरी याच रस्त्याने सर्वाधिक भाविक जात असतात. धडगाव तालुक्यातले ठिकाण असल्याने भाविक आधी धडगाव गाठून अस्तंब्याकडे मार्गक्रमण करतो, म्हणूनच या रस्त्याचे खड्डे बुजविण्यासाठी निवड केली. या रस्त्याला वरखेडी-खर्डा, सिसा-कालीबेल, भांगरापाणी-सल्लीबार, कुंडल-मोजरा व अक्कलकुवा-जमानाकडून येणारे रस्ते जोडले जात असून, ते बुजविल्याने सर्वच मार्गाने येणाऱ्या भाविकांना काही अंशी सुखरूप प्रवास करता येणार आहे.

"सुख-समृद्धीसाठी देव आहंट्या (अस्तंबा)च्या यात्रेसाठी तीन राज्यांतून लाखो भाविक जात असतात; परंतु खराब रस्त्यामुळे प्रत्येक भाविकाला धोका पत्करून प्रवास करावा लागतो. यातून त्यांची सुटका व्हावी, त्यांच्या पवित्र प्रवासात कुठलीही विघ्ने येऊ नयेत म्हणून लोकसहभागातून खड्डे बुजविण्याचा निर्णय घेतला." -प्रा. डॉ. खुमानसिंग वळवी, रा. मोजरा-मांडवी, ता. धडगाव