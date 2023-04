By

Dhule News : वीजबिलात मिळणारी सवलत आणि रांगेत उभे राहण्याचे कष्ट, वेळ वाचत असल्याने वीज महावितरणच्या ग्राहकांकडून बिल ऑनलाइन भरण्यास प्राधान्य मिळत आहे.

गेल्या मार्च महिन्यात धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील एक लाख ६३ हजार ७०७ ग्राहकांनी ३४ कोटी ५२ लाख रुपयांच्या वीजबिलांचा ऑनलाइन (Online) भरणा केला. (from Online electricity bill payment Dhule Nandurbar got 34 crore to treasury dhule news)

महावितरणने www.mahadiscom.in या वेबसाइटवर ऑनलाइन बिल पेमेंट सुविधेसह मोबाईल अ‍ॅप उपलब्ध करून दिले आहे. सर्व लघुदाब ग्राहकांना चालू व मागील बिले पाहण्यासाठी व ते भरण्यासाठी नेटबँकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्डसह मोबाईल वॉलेट व कॅश कार्ड्‌सचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे.

त्यामुळे महावितरणच्या वेबसाइट व मोबाईल अ‍ॅपवरून वीजबिल भरण्यास ग्राहकांची पसंती वाढलेली आहे. महावितरणच्या वीजबिले ऑनलाइन भरण्याच्या आवाहनास ग्राहकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे त्यांचे बिल भरणा केंद्रासमोरील रांगेत उभे राहण्याचे कष्ट व वेळ वाचत आहे. धुळे जिल्ह्यात एक लाख १२ हजार ८४१ ग्राहकांनी २५ कोटी ४६ लाख, तर नंदुरबार जिल्ह्यात ५० हजार ८६६ ग्राहकांनी नऊ कोटी सहा लाख रुपयांचे वीजबिल ऑनलाइन भरले आहे.

बिलात ०.२५ टक्के सूट

ग्राहकांना वीजबिलाचे ऑनलाइन पेमेंट सुलभतेने करता यावे व अशा ग्राहकांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी क्रेडिट कार्ड वगळता नेटबॅंकिंग, डिजिटल वॉलेट, कॅश कार्ड, डेबिट कार्ड व यूपीआय पद्धतीने वीजबिल भरल्यास महावितरणने ग्राहकांना ही सेवा नि:शुल्क केली आहे. तसेच ऑनलाइन पेमेंट केल्यास वीजबिलात ५०० रुपयांच्या मर्यादेत ०.२५ टक्के सवलत मिळते.

तत्काळ मिळते पोच

वीजबिलाचे ऑनलाइन पेमेंट केल्यास ग्राहकांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर एसएमएसद्वारे त्वरित पोच मिळते. तसेच www.mahadiscom.in या वेबसाइटवर ‘पेमेंट हिस्ट्री’ तपासल्यास वीजबिल भरणा तपशील व पावतीही उपलब्ध होते. त्यामुळे ऑनलाइन बिल भरण्याच्या सुविधेचा ग्राहकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

‘गो-ग्रीन’द्वारे १२० रुपये वाचवा

महावितरणने लघुदाब ग्राहकांना वीजबिल ऑनलाइन भरण्यासह ई-मेलद्वारे वीजबिल मिळविण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच छापील कागदाऐवजी ‘गो-ग्रीन’ संकल्पनेंतर्गत वीजबिलाच्या फक्त ई-मेलचा पर्याय स्वीकारल्यास दरमहा १० रुपये सूट दिली जात आहे. तथापि, छापील कागदासह ई-मेलद्वारेही वीजबिल मिळविण्याची सोय उपलब्ध आहे. याबाबत माहिती www.mahadiscom.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे...