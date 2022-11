Martyr Manoj Gaikwad : वीरजवान मनोज गायकवाड अमर रहे!; पंचक्रोशी बुडाली शोकसागरात

कापडणे (जि. धुळे) : जम्मू-काश्मीरमधील कुपवाडा भागात हिमस्खलनाने वीरमरण आलेल्या चिंचखेडा (ता. धुळे) येथील जवान मनोज गायकवाड यांच्यावर आज येथे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. हजारोंच्या संख्येने उपस्थित शोकाकुल जनता आणि ‘वीरजवान मनोज गायकवाड अमरे रहे’च्या घोषणांनी परिसर भारावून गेला होता. दरम्यान, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी उपस्थित राहत वीरजवान मनोज गायकवाड यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. तिसरीतील मुलगा अथर्व आणि नववीतील मुलगी भूमिकाने मुखाग्नी दिल्यावर साऱ्यांचे डोळे पाणावले. (Funeral of Martyr Manoj Gaikwad in Chinchkhede in presence of thousands Dhule news)

जिल्हाधिकारी जलज शर्मा पीडित कुटुंबाचे सांत्वन करताना.

जम्मू-काश्मीर येथे कार्यरत नायक मनोज गायकवाड यांना १८ नोव्हेंबरला हिमस्खलनात अडकल्याने हवामानाच्या दुष्परिणामामुळे मृत्यू झाला. त्यांचे पार्थिव सोमवारी (ता. २१) सकाळी चिंचखेडे येथे आणण्यात आले. सजविलेल्या वाहनातून अंत्ययात्रा काढण्यात आली. प्रत्येक चौकातील अंगणात रांगोळ्या रेखाटल्या होत्या. देशभक्तिपर गीते वाजविली जात होती. शालेय विद्यार्थी हातात तिरंगा घेऊन ‘अमर रहे..., अमर रहे... शहीद जवान मनोज गायकवाड अमर रहे’ यांसह ‘भारत माता की जय’, ‘वंदेमातरम’च्या घोषणा देत होते. पुष्पवृष्टी करून वीरजवान गायकवाड यांचा सन्मान झाला.

वीरजवान मनोज गायकवाड यांचे पार्थिव अंत्यसंस्काराच्या ठिकाणी आल्यानंतर खासदार डॉ. सुभाष भामरे, आमदार कुणाल पाटील, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय गायकवाड, तहसीलदार गायत्री सैंदाणे (धुळे ग्रामीण), सैन्य दलातर्फे मेजर अभिषेक कंसारा, सोनगीर पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक चंद्रकांत पाटील, सैनिक कल्याण संघटक रामदास पाटील यांनी पुष्पचक्र अर्पण करून अभिवादन केले. पोलिस दल आणि सैन्य दलाच्या तुकडीने हवेत गोळीबाराच्या तीन फैरी झाडत मानवंदना दिली. माजी सैनिकांनीही वीरजवान मनोज गायकवाड यांना अभिवादन केले.

पार्थिवावर पुष्पचक्र वाहून दर्शन घेताना खासदार सुभाष भामरे व आमदार कुणाल पाटील.

पुतळ्यासाठी सर्वतोपरी मदत

वीरजवान मनोज गायकवाड यांचा मुलगा व मुलगी अथर्व व भूमिकाने मुखाग्नी दिला. खासदार डॉ. भामरे म्हणाले, की वीरजवान गायकवाड यांचे कार्य अतुलनीय होते. त्यांनी देशासाठी दिलेले बलिदान व्यर्थ जाणार नाही. आमदार पाटील म्हणाले, की वीरजवान यांच्या स्मृती गावात कायम राहाव्यात, यासाठी त्यांचा पुतळा उभारण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल. पंचक्रोशीतील अनेक मान्यवरांनी वीरजवान गायकवाड यांना श्रद्धांजली वाहिली.

तिरंगा रॅली, भारावलेली तरुणाई

वीरजवानाला अखेरचा निरोप देण्यासाठी तरुण, मित्रांनी उत्स्फूर्त तिरंगा रॅली काढली. धुळे शहरापासून ते चिंचखेडेपर्यंत दुचाकी रॅली काढून सन्मानाने पार्थिव चिंचखेडे येथे आणण्यात आले. धुळे तालुक्यासह जिल्ह्यातील हजारो तरुण अंत्ययात्रेत सहभागी झाले.

"वीरजवान मनोज गायकवाड हे तुमच्या आमच्यासाठी शान आणि अभिमान होते. देशाची सेवा, रक्षण करीत असताना ते शहीद झाले. त्यांच्या बलिदानाने संपूर्ण जिल्हा शोकसागरात बुडाला आहे. त्यांचे बलिदान आम्ही व्यर्थ जाऊ देणार नाही. त्यांचे शहीद स्मारक उभारण्यात येईल. त्यांच्या शहीद स्मारकातून तुम्हा-आम्हाला आणि संपूर्ण देशवासीयांना स्फूर्ती मिळत जाईल."

- कुणाल पाटील, आमदार (धुळे ग्रामीण)

