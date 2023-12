Nandurbar Crime News : वाहनासह 2 लाख 90 हजारांचा गांजा जप्त; शहादा पोलिसांची कारवाई

Nandurbar Crime News : शहादा तालुक्यातील वडगाव-तितरी रस्त्यावर उभे असलेल्या एका वाहनातून शहादा पोलिसांनी वाहनासह दोन लाख ९० हजारांचा गांजा जप्त केला आहे. या प्रकरणी दोन जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

ते अवैधरीत्या गांजा विक्री करण्याचा प्रयत्नात असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. ही कारवाई शहादा पोलिसांनी केली आहे.(Ganja worth 2 lakh 90 thousand seized along with vehicle by shahada police nandurbar crime news)