Dhule News : गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वच्छता अभियान, स्वच्छ सर्वेक्षणासारखी अभियाने सुरू आहेत. ही अभियाने राबविण्यासाठी महापालिकेची मोठी यंत्रणा राबते, लाखो रुपये खर्च होत आहेत.

शिवाय पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांचे आवाहन, फोटोसेशन, विविध उपक्रमांची रेलचेल, कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट, अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांच्या बैठका व या बैठकांमधून सुटणारे आदेश असे सर्व सोपस्कार होत असताना धुळे शहरातील अस्वच्छतेचे साम्राज्य मात्र बदलायला तयार नाही. (Garbage status Empire of Untidy Mere meetings bombardment of orders ineffective need for action Jalgaon News )

‘स्वच्छ शहर-धुळे शहर’ असे स्वप्न घेऊन गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम राबविले गेले. त्यासाठी यंत्रणेचे श्रम आणि महापालिकेसह शासनाचे कोट्यवधी रुपये खर्च झाले, होत आहेत.

मात्र, कचरा, अस्वच्छता, कचरा संकलन या समस्या मिटणे तर दूरच, दोन पावले पुढे सरकायला तयार नाही अशी स्थिती आहे. अर्थात ‘पालथ्या घड्यावर पाणी’ ही म्हण लागू करण्यात कोणतीही कसर सोडली जात नाही असे दिसते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

ठिकठिकाणी कचरा तसाच

स्वच्छ-सुंदर शहरासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून प्रयत्न होत असले तरी हे प्रयत्न अल्पायुषी ठरत आहेत. कायमस्वरूपी प्रश्‍न निकाली काढण्यात यंत्रणा कमी पडली आहे. शहरात आजही अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे साम्राज्य पाहायला मिळते.

हे चित्र पाहिल्यावर धुळ्यात कचऱ्यावर नियंत्रण मिळविणाऱ्या यंत्रणेचे अस्तित्व आहे की नाही, असा प्रश्‍न पडतो. महापालिकेकडून अगदीच प्रयत्न झाले नाहीत असे नाही, पण काही गल्ल्या, काही रस्ते, चौक स्वच्छ म्हणजे धुळे शहर स्वच्छ असे होत नाही.

पैसा खर्चून उपयोग काय

कचरा संकलन, साफसफाई आदी कामांवर मोठी यंत्रणा राबते, त्यासाठी रोज लाखो रुपये खर्च होतात. महिन्याकाठी कोट्यवधी रुपयांची बिले काढली जातात. त्याचा मोबदला अर्थात त्याचे दृश्‍य परिणाम मात्र दिसत नाहीत. त्यामुळे यंत्रणा चुकतेय हे निश्‍चित.

अधिकारीच पोकळ?

महापालिकेच्या माध्यमातून खर्च होणाऱ्या पैशातून अपेक्षित परिणाम मिळविण्याचे काम प्रशासनाचे आहे. एखाद्या प्रश्‍नावर वारंवार नाचक्की होत असेल तर ती थांबविण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांचीच आहे.

असे प्रामाणिक, कठोर, कार्यक्षम अधिकारी धुळे महापालिकेला लाभले नाहीत का, असाही प्रश्‍न पडतो. एकूणच धुळे शहरातील कचऱ्याचा प्रश्‍न सुटत नसेल तर असे पुचाट अधिकारी काय कामाचे, असेच म्हणावे लागेल.