Nandurbar Crime News : बहिणीसोबत प्रेमविवाह केल्याने धारदार शस्त्राने तरुणाचा खून

नंदुरबार : बहिणीसोबत प्रेमविवाह केल्याच्या रागातून शुक्रवारी (ता. ३) रात्री मच्छी बाजार परिसरात भररस्त्यात मुलीच्या भावाने तरुणास धारदार शस्त्राने (Weapon) छातीत वार करून जागीच ठार केले. घटना घडताच आरडाओरडा सुरू होऊन परिसरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी जमा झाली होती. तोपर्यंत हल्लेखोर पसार झाला होता. (girl brother killed young man on spot by stabbing him in chest with a sharp weapon for marrying his sister nandurbar crime news)

नागरिकांनी जखमी तरुणास जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. या घटनेनंतर त्या परिसरात जमाव जमला होता. मात्र जिल्हा पोलिस अधीक्षक आर. पाटील, अपर पोलिस अधीक्षक नीलेश तांबे यांच्यासह पोलिसांचा ताफा तत्काळ घटनास्थळी पोचल्याने जमावाची समजूत काढत शांतता प्रस्थापित केली.

शहरातील मच्छी बाजार परिसरातील अरबाज खाटीक (वय २४) याने चार वर्षांपूर्वी त्याच परिसरातील शासकीय वसाहतीत राहणाऱ्या युवतीशी प्रेमविवाह केला होता. त्या रागाचे भूत मुलीच्या भावाच्या डोक्यात तेव्हापासून शिरले होते. प्रेमविवाहानंतर संबंधित तरुण साक्री रस्त्यावरील जिल्हा रुग्णालयासमोरील वसाहतीत राहत होता.

शुक्रवारी रात्री सातच्या सुमारास अरबाज खाटीक मच्छी बाजार परिसरातील बोहरी मशिदीजवळून जात असताना मुलीचा भाऊ जयेश दयाराम गंगावणे (१९) याने पाहिले. त्याला भररस्त्यात गाठून त्याच्या छातीत धारदार चाकूने वार करून ठार केले. या वेळी खाटीकने आरडाओरडा केला.

तेव्हा नागरिकांनी त्याच्याकडे धाव घेतली. त्या वेळी हल्लेखोर तरुणाने तेथून पलायन केले होते. अरबाज खान रक्ताच्या थारोळ्यात पडला होता. नागरिकांनी तत्काळ पोलिसांना दूरध्वनी करून घटनेची माहिती दिली.

माहिती मिळताच जिल्हा पोलिस अधीक्षक पाटील, अपर पोलिस अधीक्षक नीलेश तांबे, शहर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक रवींद्र कळमकर फौजफाट्यासह घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी जखमी अरबाजल खाटीकला तत्काळ जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र वैद्यकीय सूत्रांनी त्याला मृत घोषित केले.

या घटनेची वार्ता वाऱ्यासारखी शहरात पसरली. त्यात कोणी चाकूहल्ला, कोणी खून अशा विविध प्रकारच्या अफवांमुळे नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली होती. मात्र जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी अफवांवर विश्‍वास न ठेवण्याचे आवाहन केले. तत्काळ मच्छी बाजार, जळका बाजार, घी बाजार, सोनार खुंट परिसरात कडक पोलिस बंदोबस्त तैनात केला.

या वेळी घटनास्थळी जमाव जमा झाला होता. स्वतः पोलिस अधीक्षकांनी काही सामाजिक-राजकीय नेत्यांच्या मध्यस्थीने जमावाची समजून काढून शांतता राखण्याचे आवाहन केले. शनिवारी (ता. ४) दिवसभर शहरात पोलिसांची गस्ती सुरू होती. सर्वत्र शांतता होती.

हल्ला करणाऱ्या युवकास अटक

दरम्यान, अरबाज खाटीक याच्यावर हल्ला करणारा जयेश दयाराम गंगावणे याला पोलिसांनी तत्काळ शोध घेऊन अटक केली. त्याच्यावर रात्री उशिरा खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर तपास करीत आहेत.

