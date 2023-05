Market Committee News : खरेदी केलेल्या मालाची वेळीच विल्हेवाट लावा; बाजीराव पाटील यांची व्यापाऱ्यांना सूचना

Dhule News : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला माल एक-दोन महिने ओट्यांवर किंवा शेडमध्ये पडून असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय होते. नव्याने माल ठेवण्यासाठी जागा मिळत नाही.

शेतकऱ्यांना हा माल बाहेर उघड्यावर ठेवावा लागतो. काहीवेळा शेतमाल चोरीला जातो. तसेच, व्यापाऱ्यांनी साठवून ठेवलेल्या मालातूनही चोरी होते. (goods purchased Dispose on time Chairman Bajirao Patil instructions to traders Otherwise warning of action Dhule News )

त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेला शेतीमाल किमान चार दिवसांत उचलावा, अशा स्पष्ट सूचना धुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती बाजीराव पाटील यांनी दिल्या. सूचनांचे पालन न केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा इशाराही श्री. पाटील यांनी दिला.

व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेला माल बाजार समितीच्या शेडमध्ये, तसेच ओट्यांवर दीर्घ काळापर्यंत पडून असतो. त्यामुळे समितीत विक्रीस आणलेला शेतकऱ्यांचा माल सुरक्षित ठेवण्यात गैरसोय होते.

त्या पार्श्‍वभूमीवर सभापती पाटील यांनी सोमवारी (ता. २९) दुपारी बाजार समितीच्या आवारातील शेडमधील स्थिती जाणून घेण्यासाठी पाहणी केली. व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेला माल २४ तासांत आणि किमान चार दिवसांत उचलून न्यावा. अन्यथा खरेदी केलेला व अधिक दिवस माल साठवून ठेवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबीही त्यांनी या वेळी दिली.

सीसीटीव्ही कॅमेरे वाढविणार

शेतकऱ्यांच्या व व्यापाऱ्यांच्या मालाची चोरी होऊ नये म्हणून बाजार समिती प्रशासनाने आणि सुरक्षा विभागाने खबरदारी घ्यावी. शेतकऱ्यांच्या मालासाठी पुरेशी सोय व्हावी आणि शेडमधील चोऱ्या रोखण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा अद्ययावत करण्यात येईल.

निगराणीसाठी कार्यान्वित सीसीटीव्हींची संख्याही वाढविण्यात येईल. असेही सभापती पाटील म्हणाले. संचालक विजय चिंचोले, सचिव देवेंद्र पाटील, सहसचिव विशाल आव्हाड, देवेंद्रसिंग सिसोदिया, कृष्णा पाटील आदी या वेळी उपस्थित होते.

सभापती संतप्त

सभापती श्री. पाटील यांनी बाजार समितीच्या आवारातील प्रत्येक शेडमध्ये पाहणी केली. त्यावेळी व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेला माल काही शेडमध्ये एक ते दोन महिन्यांपासून साठवलेला निदर्शनास आला. धान्यांचा ढिगारा ठिकठिकाणी अस्ताव्यस्त आढळला.

बहुतेक ओट्यांजवळ गोण्या फुटल्याने धान्य बाहेर विखुरलेले दिसले. दोन-तीन शेडमध्ये तर धान्यांची पोती धूळ खात पडल्याचे दिसून आले. ही स्थिती पाहून श्री. पाटील संतप्त झाल्याचेही पाहायला मिळाले.