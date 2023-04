By

Dhule News : महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत धुळे तालुक्यासाठी मंजूर ४२ कोटींच्या निधीतील रस्त्यांच्या कामाला सत्तापरिवर्तनानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली होती. (government has lifted moratorium on issue of sanctioned roads dhule news)

याप्रश्‍नी आमदार तथा काँग्रेसचे प्रदेश कार्याध्यक्ष कुणाल पाटील यांनी सतत पाठपुरावा केल्यानंतर राज्य सरकारने स्थगिती उठविली आहे. त्यामुळे रस्त्यांची कामे मार्गी लागणार आहेत.

आमदार पाटील यांनी सांगितले, की धुळे तालुक्यात रस्त्यांची कामे व्हावीत आणि नादुरुस्त रस्त्यांची सुधारणा होण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या वेळोवेळी बैठका घेतल्या. त्यात अपेक्षित रस्तेकामांचा प्रस्ताव तयार करून शासनास सादर करण्याची सूचना दिली होती.

त्यानुसार रस्ते सुधारणेबाबत सरकारला प्रस्ताव सादर झाला. अशा कामांना मंजुरी मिळावी आणि त्यांचा अर्थसंकल्पात समावेश व्हावा यासाठी मंत्रालयस्तरावर पाठपुरावा केला. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत धुळे तालुक्यातील अपेक्षित रस्ते सुधारकामी एकूण ४१ कोटी ७७ लाखांचा निधी मंजूर झाला.

स्थगिती उठविली

असे असताना राज्यात सत्तापरिवर्तनानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारकडून या कामांना स्थगिती देण्यात आली. ती उठविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुराव्यातून मागणी केली.

त्यानुसार रस्तेकामांवरील स्थगिती उठविण्यात आली असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे अपेक्षित रस्त्यांच्या कामांना चालना मिळणार आहे. लाभ परिसरातील शेतकरी, प्रवासी, वाहनधारकांची गैरसोय दूर होणार आहे. रस्तेकामांवरील स्थगिती उठविल्याबद्दल आमदार पाटील यांनी मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आभार मानले.

स्थगिती उठविलेले रस्ते (खर्च रुपयांत)

धुळे तालुका ः धुळे ते बिलाडी रस्ता (एक कोटी ३० लाख), कौठळ फाटा ते कापडणे (दोन कोटी १५ लाख), बाबरे ते जळगाव जिल्हा हद्दीदरम्यान स्लॅब ड्रेनचे बांधकाम (अडीच कोटी), कापडणे ते कौठळ रस्ता (साडेतीन कोटी), कौठळ फाटा ते तालुका हद्द रस्ता (साडेतीन कोटी), बोरीस ते निकुंभे रस्ता (दोन कोटी), सायने ते देवभाने रस्ता (अडीच कोटी), मेहेरगाव ते खेडे रस्ता (दोन कोटी ३५ लाख),

निमडाळे ते खेडे रस्ता (अडीच कोटी), वेल्हाणे ते आर्वी-पारोळा रस्ता (७६ लाख), शिरढाणे ते नावरा रस्ता सुधारणा (दोन कोटी २८ लाख), धमाणे ते बिलाडी रस्ता (एक कोटी ९० लाख), बिलाडी ते निमखेडी रस्ता (दोन कोटी ८५ लाख),

बोरकुंड ते झोडगे रस्ता (दोन कोटी ८५ लाख), मोहाडी प्र. डां. ते जिल्हा हद्द रस्ता (९५ लाख), निमडाळे-वार-कुंडाणे रस्ता सुधारणा, लहान पूल, पाइप मोरीचे बांधकाम (दोन कोटी ८५ लाख), नावरा गाव रस्ता काँक्रिटीकरण (दोन कोटी १८ लाख), मांडळ गावात काँक्रिट रस्ता (दोन कोटी ८५ लाख).