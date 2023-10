Governor Bais Dhule : राज्यपाल बैस धुळे जिल्हा दौऱ्यावर; साक्री तालुक्यातील गावांना भेटी प्रस्तावित

By

Governor Bais Dhule : महामहिम राज्यपाल रमेश बैस यांचा ३ व ४ नोव्हेंबरला धुळे जिल्हा दौरा प्रस्तावित आहे. याअनुषंगाने सर्व शासकीय यंत्रणांनी राजशिष्टाचाराचे पालन करून दौऱ्याचे काटेकोरपणे नियोजन करण्याची सूचना जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात राज्यपालांच्या प्रस्तावित दौऱ्याबाबत पूर्व तयारीची आढावा बैठक झाली. (Governor Ramesh Bais tour of Dhule district on 3rd and 4th November news)

जिल्हाधिकारी गोयल म्हणाले, की राज्यपालांच्या दौऱ्यानिमित्त नियोजित हेलिपॅड, शासकीय विश्रामगृह व दौरास्थळी सुरक्षा व्यवस्था चोख ठेवण्यात यावी. वाहतूक व्यवस्थेचेही सुयोग्य नियोजन करावे. ताफ्यातील वाहनांची प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून तपासणी करावी. राज्यपालांचे साक्री तालुक्यातील गावांना भेट देण्याचे नियोजन आहे. त्या ठिकाणी अनुषंगिक सुरक्षा व इतर बाबींचे संबंधित विभागांनी काटेकोरपणे नियोजन करावे.

राज्यपाल हे पंतप्रधान आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, हर घर जल योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, कृषि योजना, शाळा इमारत, डिबीटी प्रदान लाभ योजना, आश्रमशाळा, अंगणवाड्यांचा आढावा घेणार आहेत. याअनुषंगाने संबंधित विभागांनी माहिती विहित नमुन्यात तत्काळ सादर करावी, अशी सूचना जिल्हाधिकारी गोयल यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी गोयल, जिल्हा पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड, अपर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, महापालिकेच्या आयुक्त अमिता दगडे- पाटील, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत पवार, प्रांताधिकारी राहुल जाधव, रविंद्र शेळके, कार्यकारी अभियंता आर. आर. पाटील, अपर तहसीलदार दत्ता शेजूळ, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. दत्ता देगावकर, जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. सचिन बोडके व अन्य विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.