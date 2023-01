Graduate Constituency Election : दहा कागदपत्रे पुरावा म्हणून ग्राह्य

नंदुरबार : नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीचे मतदान ३० जानेवारीला होणार असून, मतदान केंद्रांवर मतदारांची ओळख पटविण्यासाठी जे मतदार ओळखपत्र सादर करू शकत नाहीत, अशा मतदारांना त्यांची ओळख पटविण्यासाठी मतदार ओळखपत्राव्यतिरिक्त दहा कागदपत्रे पुरावा म्हणून ग्राह्य असल्याचे, असे निवडणूक आयोगाने कळविले आहे. (Graduate Constituency Election Ten documents to be accepted as evidence informed by Election Commission Nandurbar News)

हे पुरावे असणार ग्राह्य

आधारकार्ड, वाहनचालक परवाना, पॅनकार्ड, भारतीय पारपत्र, केंद्र/राज्य शासन/सार्वजनिक उपक्रम/खासगी औद्योगिक कंपन्यांनी वितरित केलेले सेवा ओळखपत्र, खासदार/आमदारांचे अधिकृत ओळखपत्र, संबंधित पदवीधर मतदारसंघातील शिक्षणसंस्थेत कार्यरत असलेल्या पदवीधर

मतदारांना वितरित केलेले सेवा ओळखपत्र, विद्यापीठाद्वारे वितरित पदवी/पदविका मूळ प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकरणाद्वारे वितरित केलेले दिव्यांगत्वाचे मूळ प्रमाणपत्र, भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने वितरित केलेले युनिक डिसॅबिलिटी ओळखपत्र इत्यादी कागदपत्रे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याबाबत निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.

