Graduate Election News : राजकिय नेत्यांनी बजावला मतदानाचा हक्क

नंदुरबार : नाशिक पदवीधर निवडणुकीसाठी सोमवारी (ता. ३०) झालेल्या मतदान प्रक्रियेत आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, खासदार डॉ. हीना गावित, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, माजी आमदार शिरीष चौधरी, उद्योजक डॉ. रवीद्र चौधरी, युवा नेते डॉ. विक्रांत मोरे यांच्यासह शहर व जिल्ह्यातील राजकीय, शैक्षणिक क्षेत्रासह अधिकारी-कर्मचारी तसेच पदवीधर युवक-युवतींनी येथील मतदान केंद्रावर हक्क बजावला.

जिल्ह्यात २३ मतदान केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली होती. त्यात नंदुरबार शहरात श्रॉफ हायस्कूलमध्ये मतदान केंद्र होते.

या मतदान केंद्रावर मंत्री डॉ. गावित, खासदार डॉ. हीना गावित, जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, माजी अध्यक्षा कुमुदिनी गावित, माजी आमदार शिरीष चौधरी, उद्योजक डॉ. रवींद्र चौधरी, शिवसेना जिल्हाप्रमुख (शिंदे गट) राम रघुवंशी, भाजपचे युवा नेते डॉ. विक्रांत मोरे आदींसह राजकीय क्षेत्रातील मान्यवरांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसह हजेरी लावत मतदान केले. (Graduate Election Right to vote exercised by political leaders Nandurbar News)

जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री व इतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनीही श्रॉफच्या केंद्रावर मतदानाचा हक्क बजावला. शहरातील शाळा-महाविद्यालयांतील प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षिका, पदवीधर नागरिक, युवक-युवती यांनीही मतदानासाठी गर्दी केली होती.

इतर निवडणुकांप्रमाणे गर्दीची रेलचेल व राजकीय नेते व कार्यकर्त्यांची असणारी धावपळ या निवडणुकीत नव्हती.

मतदान प्रक्रिया शांततेत

नंदुरबार जिल्ह्यातील एकूण २३ मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया सकाळी आठ ते सायंकाळी पाचपर्यंत शांततेत व सुरळीतपणे पार पडली. सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी स्वतः मतदानाचा हक्क बजावत मतदान केंद्रावर भेट देऊन पाहणी केली.

असे झाले मतदान

- सकाळी ८ ते दुपारी १२ पर्यंत नंदुरबार जिल्ह्यातील २३ मतदान केंद्रांवर २,६३८ पुरुष व ६,८८० महिला मतदारांनी मतदान केले होते. म्हणजेच १७ .५४ टक्के मतदान झाले होते.

- दुसऱ्या टप्यात दुपारी १२ ते २ दरम्यान ४,५९० पुरुष व १,४१२ महिला मतदारांनी मतदान केले होते. त्याची टक्केवारी ३१.७३ होती.

