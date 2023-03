Dhule Crime News : नकाणेत किराणा दुकान फोडले; दीड लाखाचा माल लंपास

धुळे : नकाणे (ता. धुळे) येथे चोरट्यांनी (Thief) किराणा दुकान फोडून रोकडसह दीड लाखाचा किराणा माल नेला.

या प्रकरणी पश्चिम देवपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. (grocery shop was looted by thieves in Nakane One and half lakh worth of goods lost dhule crime news)

नकाणे येथील एकता प्रोव्हिजन अ‍ॅन्ड जनरल स्टोअर्सचे मालक अशोक नामदेव पाटील मंगळवारी (ता. २८) सकाळी दुकान उघडण्यासाठी गेले असता चोरी झाल्याचे लक्षात आले. त्यांनी तत्काळ पोलिसांना घटनेची माहिती दिली.

सोमवारी रात्री चोरट्यांनी दुकानाच्या मागील बाजूच्या दरवाजाचे कुलूप तोडून प्रवेश केला. ड्रॉवरमधील ५० हजारांची रोकड व ९० हजार ते एक लाखाचा किराणा माल लंपास केला. अशोक पाटील हे दुकानाच्या पाठीमागे घरात राहतात.

त्यांच्या घरासह शेजाऱ्यांच्या घरांना चोरट्यांनी बाहेरून कडी लावत ही चोरी केली. गेल्या काही दिवसांपूर्वी नकाणे येथील मुख्य रस्त्यावरील श्रीराम मंदिर चौकातील घनश्‍याम प्रोव्हिजन दुकानात अशाचप्रकारे चोरी झाली होती.