Dhule Crime News : धुळ्यात साडेपाच लाखांचा गुटखा पकडला

Dhule Crime News : हेंकळवाडी (ता. धुळे) बोरकुंड-मालेगाव रोडवरील नंदाळे शिवारातून तालुका पोलिसांनी साडेपाच लाखांचा सुगंधित तंबाखू व पानमसाल्याचा साठा जप्त केला. सोमवारी (ता. ४) दुपारी तीनच्या सुमारास ही कारवाई केली. (Gutkha worth 5 and half lakhs was caught in dhule crime news)

या प्रकरणी एका संशयिताला ताब्यात घेत त्याच्याविरुद्ध धुळे तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. प्रशांत मानकू भिल (रा. नंदाळे बुद्रुक, ता. धुळे) याने त्याच्या गुदामात राज्यात प्रतिबंधित गुटख्याची साठवणूक केल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक प्रमोद पाटील यांना मिळाली.

त्यानुसार पथकाने छापा टाकून पानमसाला, सुगंधित तंबाखू असा पाच लाख ४३ हजार ६८० रुपयांचा साठा जप्त केला.

याबाबत अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अविनाश दाभाडे यांच्या फिर्यादीनुसार प्रशांत भिल याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. दरम्यान, या कारवाईबाबत शंकाकुशंका व्यक्त केल्या जात असून, वस्तुनिष्ठ चौकशीसाठी राज्य शासनाकडे दाद मागितली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.