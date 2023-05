Dhule Crime : कर्नाटकाच्या ट्रकसह 83 लाखांचा गुटखा जप्त

By

Dhule News : मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावर एकाच रात्री दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी कारवाई करून सांगवी पोलिसांनी गुटख्याचा साठा आणि ट्रक असा एकूण ८३ लाख २४ हजार ४०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. घटनास्थळावरून दोन चालकांना अटक करण्यात आली. (Gutkha worth 83 lakh seized along with a truck from Karnataka dhule crime)

महामार्गावर ट्रकमधून गुटख्याची तस्करी सुरू असल्याबाबत १० मेस रात्री सांगवी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक सुरेश शिरसाट यांना माहिती मिळाली होती. त्यांनी महामार्गावर दहिवद (ता. शिरपूर) शिवारातील छत्रपती हॉटेलसमोर नाकाबंदी करून वाहनांची तपासणी सुरू केली.

संशयित ट्रक (केए ०१, एजे ००१५) इंदूरकडून धुळ्याकडे जात असताना पोलिसांनी थांबविला. चालकाकडे चौकशी केली असता त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे रात्री एकला ट्रक ताब्यात घेऊन सांगवी पोलिस ठाण्यात नेण्यात आला. त्याच वेळी मध्य प्रदेशाकडून आणखी एक ट्रक गुटखा घेऊन येत असल्याची माहिती मिळाल्याने श्री. शिरसाट सहकाऱ्यांसह हाडाखेड (ता. शिरपूर) येथील सीमा तपासणी नाक्यावर पोचले.

त्यांनी संशयित ट्रक (केए ०१, एजे २७७६) ताब्यात घेऊन पोलिस ठाण्यात नेला. वाहनांची तपासणी केल्यानंतर त्यात राज्यात विक्रीसाठी प्रतिबंधित गुटखा आढळला. त्याबाबत खातरजमा करण्यासाठी नंदुरबार येथील अन्न व औषध अधिकारी आनंद पवार यांना बोलावण्यात आले. त्यांनी सांगवी येथे पोचून खात्री केल्यानंतर मालाची मोजदाद करण्यात आली.

दहिवद येथून जप्त केलेल्या ट्रकमध्ये गुटख्याची एकूण २८० खोकी आढळली. प्रत्येक खोक्यात ८० पाउच भरल्याचे दिसून आले. ट्रकसह या मुद्देमालाची एकूण किंमत ४८ लाख ६० हजार रुपये आहे. संशयित चालक किशोर राव एन. नागेंद्रराव (वय ३१, बेंगळुरू, कर्नाटक) याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

हाडाखेड येथून ताब्यात घेतलेल्या ट्रकमध्ये गुटख्याची एकूण ६५ खोकी आढळली. ट्रकसह मुद्देमालाची एकूण किंमत ३४ लाख ६४ हजार ४०० रुपये आहे. संशयित चालक मंजू रोक्कडदम चन्नाप्पा (वय ३३, रा. धारवाड, कर्नाटक) याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. दोन्ही कारवायांत एकूण ८३ लाख २४ हजार ४०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड, अपर अधीक्षक किशोर काळे, प्रभारी डीवायएसपी अन्साराम आगरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक निरीक्षक सुरेश शिरसाट, उपनिरीक्षक संदीप पाटील, कृष्णा पाटील, हवालदार संजय सूर्यवंशी, पोलिस नाईक संदीप ठाकरे, रोहिदास पावरा, मनोज पाटील, संतोष पाटील, इसरार फारुकी, कृष्णा पावरा, मुकेश पावरा, योगेश मोरे यांनी ही कारवाई केली